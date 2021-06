Copa América. Lautaro Martínez entró, marcó un gol y quiere despejar las dudas

Bolivia no fue un rival a la altura de la Argentina. Casi, casi, no hubo equivalencias. Ni partido. De todos modos, fue un excelente ensayo para el equipo nacional. Que así lo sintió, en el juego y en las palabras, con la mira en el decisivo choque contra Ecuador, previsto para este sábado, a las 22, en Goiana. A diferencia de otros encuentros, hubo otras caras, figuras que se destacan, sobre todo, en el fútbol europeo, pero que no tuvieron demasiadas oportunidades en el primer tramo de la Copa América.

Entre ellos, entre Correa, Montiel, Palacios, Acuña, Lautaro Martínez y tantos otros, siempre está Leo Messi, un imán para sus compañeros, una misión casi imposible para los rivales. La goleada sobre el campo de juego no ofreció dudas -ni Bolivia, mayor resistencia-, y más tarde, esa convicción se trasladó en el momento de brindar declaraciones. Pasó Bolivia, se aproxima Ecuador y el sueño de citarse con Brasil, en la finalísima, es algo más que una declaración de deseos. Sin embargo, por ahora, se impone el paso a paso.

Alejandro Gómez volvió a marcar en el seleccionado argentino, ¿seguirá como titular? AP Photo / Bruna Prado - AP

Lautaro Martínez ingresó y, enseguida, marcó un gol. Luego, se perdió un tanto increíble. La sombra de las oportunidades perdidas lo envuelve. Sin embargo... “Estoy tranquilo, doy lo mejor de mí; a veces entra, a veces no. Esta vez, la pude empujar. Me voy tranquilo, porque dejo todo. Siempre trato de hacer lo mejor. Hay que mantener la tranquilidad. El técnico me apoya, le estoy agradecido, siempre confió en mí. Eso me lo transmite y me da confianza”, expresó el delantero de Inter.

El gol de Lautaro

Gol de Lautaro Martínez

Insistió, por la misma vía. Y fue más allá: “El cuerpo técnico me apoya, mis compañeros, también. Hay que afrontar lo que resta de la copa de la mejor manera. Llegamos bien, con confianza. Estamos en crecimiento, que es lo más importante. Estamos bien, siempre jugamos para ganar. Hay que recuperar bien a todos, después pensaremos en lo que viene. Estoy contento por el trabajo del equipo, estamos en crecimiento. Por suerte, afrontamos el partido como se debía, con seriedad, con la responsabilidad de esta camiseta.”

Guido Rodríguez tuvo una buena actuación. Y confía con tener más participación. “Siempre es lindo estar en la selección. Antes jugaba menos, pero siempre fue un orgullo. Todos somos importantes. Estamos bien, hay que tirar para adelante. Me siento bien, estoy contento por cómo estoy jugando. Además, los resultados ayudan”, comentó. Y Giovani Lo Celso, uno de los refrescos durante el segundo tiempo, expuso el paso a paso del seleccionado en la Copa América. “Arrancamos con un empate, ganamos los demás partidos y por eso terminamos primeros. Defendemos una idea y ahora viene lo más lindo. Venimos haciendo bien las cosas, estamos en un gran momento. Todos los partidos son difíciles”, explicó.

LA NACION