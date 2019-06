Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

BELO HORIZONTE.- En medio de las especulaciones y de las charlas del entrenador con el plantel, el interrogante que sobrevoló al seleccionado de la Argentina era conocer cómo iba a formar Lionel Scaloni el equipo para el duelo de éste miércoles ante Paraguay, en el segundo partido del conjunto nacional en la Copa América. Y lejos de despejar dudas, el seleccionador nacional enfrentó los micrófonos y fue categórico: "No voy a confirmar el equipo. Hasta mañana no lo voy a dar. Tengo bastante claras varias cosas, pero hay jugadores que no están al cien por ciento. Vamos a esperar hasta mañana".

Scaloni se mostró firme en su discurso y no dejó espacio para las consultas acerca del dibujo que podría presentar la Argentina. Explicó que sabe qué pretende para el partido de este miércoles, pero que no dará explicaciones de eso y apenas deslizó algo sobre la posición de Giovanni Lo Celso: "La idea es que mañana Gio (Lo Celso) se ubique en otra posición, donde se sienta más cómodo". Y después se refirió al rival: " Paraguay es un equipo que tiene en claro a lo que juega. Un equipo importante y difícil. Vimos el partido de Paraguay, pero más que nada pensamos en nuestros encuentros, en ir a buscar la victoria en los próximos dos partidos".

Scaloni estuvo acompañado por el joven Foyth en la conferencia Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Atento y con la guardia alta, Scaloni trató de escapar a cada pregunta respecto a cómo está la relación con el grupo. Se supo que mantuvo una charla durante 40 minutos, pero el DT no dejó espacio para conocer de esa conversación, apenas dijo: "La charla en el entrenamiento fue positiva, es bueno que los jugadores se expresen".

Por el contrario, Scaloni prefirió hablar sobre cómo asimiló el seleccionado nacional el golpe de la derrota en el debut ante Colombia (2-0): "Lógicamente nos hubiera gustado arrancar de otra manera, pero los jugadores tienen en claro que quedan dos partidos por jugar".

El técnico de la selección estuvo acompañado por Juan Foyth, pero todo estuvo concentrado en Scaloni. Por eso soltó algunas frases que muestran que hay un grupo que sabe de las urgencias que tienen por delante: "Para nosotros la Copa no empezó. La idea futbolística es jugar en campo rival y recuperar la pelota rápido, como se hizo en el segundo tiempo contra Colombia. El ánimo está bien".

Dentro de lo que señaló sobre el posible equipo para enfrentar a Paraguay, dio a entender la posibilidad de que Lautaro Martínez ingrese en lugar de Sergio Agüero, uno de los cambios que se vislumbraron en el entrenamiento matutino del martes. "Tenemos mucha esperanza en Lautaro, tiene remate y prestancia en el área. Contra Colombia hubo poca gente que pisó el área, por eso necesitamos que lleguen más. Martínez nos puede dar eso".