Luis de la Fuente habló de la Finalissima en medio de la guerra y deslizó que se baraja una solución: “Buscar otra sede”
El entrenador campeón de la Eurocopa dio ligeros detalles acerca de las “negociaciones” que hay alrededor de un partido que entró en duda
El fútbol no es lo más importante, especialmente si en el mundo se habla de una guerra tan potente como la que se está llevando a cabo en Medio Oriente y empieza a expanderse a naciones cercanas. Sin embargo, las noticias acerca de la pelota siguen circulando y la que mayor atención se llevó durante estos días fue la Finalissima que la selección argentina y su par de España jugarían en el estadio Lusail de Qatar, país también bombardeado y que decretó la suspensión de toda actividad deportiva.
Ante ese contexto, Luis de la Fuente, el entrenador del seleccionado español dialogó con Radio Nacional de su país y fue consultado por ese encuentro que tantas controversias tuvo desde 2024, entre el calendario europeo tan ocupado, las fuertes intenciones (sobre todo de las autoridades) y claros desganos (de los propios técnicos) de jugarlo a pocos meses del Mundial 2026 y ahora la plena incertidumbre por un conflicto bélico que no parece tener un final cercano.
El DT campeón de la Eurocopa brindó revelaciones del minuto a minuto que se vive alrededor de un partido que, además, ya tenía las 89.000 entradas vendidas. “Sabemos que se está hablando y negociando. Lo primero es, obviamente, que como sociedad se parara el conflicto. Ahora bien, una vez que están inmersos y al no saber cuánto se va a dilatar, se está tratando de dar alguna solución”, fue aportando el seleccionador, con algo de tartamudeo, con notoria intención de no querer extenderse demasiado y largar algo que no debe decir.
No obstante, las pocas palabras que dedicó a la cuestión bastaron para concluir que el ansiado enfrentamiento no correría peligro de postergación, al menos por estas horas. De la Fuente deslizó una alternativa que se estaría manejando desde la organización: “Mientras no se pueda jugar allí, la solución sería, entiendo, la de buscar otra sede, si es que es posible”.
Mientras algunos son optimistas y aclaran que la decisión qatarí es provisoria debido al comienzo del bombardeo ocurrido en las últimas horas, en simultáneo apareció Donald trump, presidente de Estados Unidos (país aliado de Israel contra Irán), para dejar de lado cualquier tranquilidad y afirmar que las operaciones militares contra el régimen iraní podría tener una duración de, al menos, “cuatro semanas”.
La Finalissima tiene fecha establecida desde hace pocos meses para el día 27 del presente marzo, por lo que aquel período establecido por Trump podría comprometer el juego. Por eso mismo es que los periodistas del medio español fueron directos con la pregunta (“¿Pero la idea es mantener el partido?“) y Luis de la Fuente no se hizo el desentendido.
“Yo entiendo, creeme, que sí, la idea es mantener esa fecha y el encuentro. Creo que es un poco por donde va toda la negociación de la gente que está trabajando, desde luego, a todos los niveles”, cerró el hombre, de 64 años, que tiene un gran afecto mutuo con Lionel Scaloni: entre ellos, también deben estar intercambiando sensaciones e informaciones acerca de la gtran atractiva final.
