No se le da a Racing en la Copa Argentina. Lo mejor que alcanzó la Academia en este torneo fue una final en 2012, cuando perdió con Boca Juniors. Pero ni siquiera ahora cuando llegó con el impulso de ser el campeón de la Superliga pudo con el estigma en este torneo y perdió con Boca Unidos, de Corrientes, representante del torneo Federal A.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó por 4 a 3 en los penales luego de haber empatado sin goles en el tiempo reglamentario, y quedó eliminado en los 32avos de final del certamen.

El 17 de mayo del año pasado, en el estadio Florencio Sola, de Banfield, el Chacho tampoco pudo pasar esta instancia. En aquella oportunidad perdió por 1 a 0 con Sarmiento de Resistencia, de Chaco, otro equipo que militaba en el Federal A.

En aquel partido, Coudet había dicho: "No rescato nada positivo, me parece que no tuvimos nada de lo que hemos demostrado desde que arrancó el año. Es duro, pero hay que ser realistas y saber que esto fue un papelón. Le tenemos que pedir perdón a la gente de Racing. Tiramos seis meses a la mierda", dijo el entrenador que, además, reconoció que subestimó a su adversario.

Nada de eso se puede decir del partido jugado en la cancha de Lanús. Racing alineó esta vez a todos sus titulares. Diez de los once jugadores que actuaron desde el comienzo, conformaron la columna vertebral del equipo que se consagró campeón de la Superliga.

Otra de las duras derrotas sufridas por Racing en la Copa Argentina fue la del 24 de abril de 2013. Ese día, en el estadio San Juan del Bicentenario, cayó por 1 a 0 ante Tristán Suárez, de la primera B Metropolitana. Aquel equipo de la Academia era dirigido por Luis Zubeldía y sufrió las expulsiones de Bolatti y Camoranesi.

