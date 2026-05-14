River vs. Rosario Central, por las semifinales del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Rosario Central se enfrentan este sábado en el marco de las semifinales del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a la final, donde dirimirá el título con Belgrano o Argentinos Juniors. El partido está programado para las 19.30 en el estadio Monumental, con transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. El Canalla, por su parte, también hizo de local en cuartos de final y dejó en el camino a Racing tras ganar por 2 a 1 con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia).

Rosario Central dejó en el camino a Racing y se ilusiona con meterse en la final del Apertura Luciano Bisbal - Getty Images South America

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, por la tercera fecha del Grupo B del Apertura en curso, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito que finalizó 0 a 0. El antecedente más reciente en el Monumental, en tanto, es del 29 de marzo de 2025, por la 11° jornada del Apertura de ese año. En aquella oportunidad empataron 2 a 2 por los tantos de Ian Subiabre y Martínez Quarta para el local, y de Sebastián Ferreira y Santiago López para el visitante.

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Semifinales del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. Hora : 19.30.

: 19.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: A confirmar.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.90.