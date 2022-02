Copa Argentina: Lanús arrolló a Defensores de Cambaceres y ya está en los 16avos de final

Lanús no perdonó en la noche del miércoles a Defensores de Cambaceres al superarlo por 5 a 0, en el estadio Centenario, de Quilmes, en el partido inaugural de los 32avos de final de la Copa Argentina.

Con tres goles de José Manuel López, una de tiro penal en el primer tiempo, y las otras en el segundo, más las conquistas de Julián Aude y Franco Orozco en los últimos minutos, el Granate se quedó con una amplia victoria y el pasaje a los 16avos, etapa en la que deberá enfrentar al ganador del cruce entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Penal y gol de López para el 1-0

¡GOL DE #LANÚS! José Manuel López abrió el marcador ante Cambaceres de penal, por los 32 avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/aw57RcWNvG — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2022

La primera etapa tuvo acciones intensas y emotivas, porque el equipo de Ensenada intentó jugarle de igual a igual a su adversario, sin tener en cuenta las diferencias de categoría. Así, a las llegadas peligrosas que empezó a presentar Lanús desde el comienzo, de a poco Cambeceres generó lo suyo para llevarle inquietudes al arquero Fernando Monetti.

López anotó el 2-0 de cabeza

¡GOL DE LANÚS! Así fue el segundo de José Manuel López, que ya marcó un triplete para la goleada del Granate sobre Cambaceres, por #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/KQgKi0XI6i — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2022

Dentro de ese ida y vuelta, los dirigidos por Jorge Almirón lograron ponerse en ventaja por el penal que le cometió el arquero Lautaro Volpicello a José López, en una entrada rauda que el propio goleador se encargó de convertir a los 30 minutos.

El delantero correntino más tarde estrelló un zurdazo en el poste derecho del ‘Camba’, que cerca del final del primer tiempo tuvo su chance más clara, con un envío de Valentín Cosentino que pegó en el travesaño de la valla de Lanús.

El tercero para el show de López

Así fue el tercero de José Manuel López para el 3-0 de Lanús ante Cambaceres, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/3jw37j84qJ — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2022

Por momentos las diferencias entre unos y otros no se evidenciaron en demasía en el juego, pero sí aparecieron desde lo físico, debido a que el plantel de Carlos Da Ponte no vive de esta actividad al ser de la quinta categoría del fútbol argentino, por lo que la mayoría de los jugadores cuentan con otras ocupaciones que no le permiten desarrollar entrenamientos tan intensos como los profesionales de las divisiones mayores.

El cuarto granate, a cargo de Aude

Así marcaba Aude el 4-0 de #Lanús ante Cambaceres, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/5XFrRlq1st — TyC Sports (@TyCSports) February 24, 2022

Y esto quedó evidenciado en la segunda parte del capítulo final, donde el mayor resto físico de Lanús le facilitó llegar con mucha más frecuencia al arco de Volpicello, que sucumbió ante otras dos definiciones de López, que se llevó la pelota del partido por su primer “hat-trick” como profesional.

En los instantes finales los ingresados Julián Aude y Franco Orozco se aprovecharon de un rival agotado para decorar la goleada con sus sendas conversiones.

La bomba de Orozco para el 5-0

El GOLAZO de Orozco para cerrar la goleada de #Lanús sobre Cambaceres por 5-0 y así avanzar a los 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/sJNS5178Ff — TyC Sports (@TyCSports) February 24, 2022

La síntesis

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Kevin Lomónaco, Yonathan Cabral y Alexandro Bernabei; Ángel González, Diego Valeri, Maximiliano González y Nicolás Pasquini; José López e Ignacio Malcorra. DT: Jorge Almirón.

Defensores de Cambaceres: Lautaro Volpicello; Leonel Caielli, Nicolás Radduso, Jerónimo Rodríguez y Tomás Squie; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Tomás Bravo y Alejo González; Elías Torancio y Valentín Cosentino. DT: Carlos Da Ponte.

Goles: en el primer tiempo, 30m, López (L), de penal; en el segundo, 28 y 30 m, López (L); 42m, Aude (L); y 45m, Orozco (L).

Cambios en el segundo tiempo: 19m, Tomás Belmonte por Bernabei (L) y Facundo Pérez por M. González (L); 21m, Simón Cañete por Fernández (DC) y Hugo Pérez por Cosentino (DC); 27m, Matías Ruchetta por Bravo (DC); 33m, Matías Pérez por Lomónaco (L) y Julián Aude por Valeri (L); 37m, Franco Orozco por Malcorra (L); 38m, Iñaki Berterretche por Coronel (DC) y Franco Gutiérrez por Torancio (DC).

Amonestados: López, Valeri y Maximiliano González (L). Cañete, Volpicello, Fernández, Coronel y Berterretche (DC).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Centenario (Quilmes).