Copa Argentina: los suplentes de Chaco For Ever, de la Primera Nacional, eliminaron a los titulares de Arsenal, de la primera A

Chaco For Ever protagonizó este martes el primer golpe de la Copa Argentina de fútbol de 2022, al derrotar en una definición por penales a Arsenal por 5-4, luego de un empate sin goles en la cancha de Unión, de Santa Fe, por uno de los 32os de final. El equipo albinegro, que participa en la Primera Nacional, accedió a los 16os y se cruzará con el ganador de la llave que este miércoles enfrentará a Talleres, de Córdoba, y Güemes, de Santiago del Estero. Joaquín Mattalia, ex arquero de Comunicaciones, se erigió en el héroe de la noche, al detener tres remates en la tanda, a Dardo Miloc, Cristian Chimino y Braian Rivero.

Aun con mayoría de suplentes, el equipo dirigido por Daniel Cravero se plantó bien ante casi todos los titulares de Arsenal, que no supo penetrar la férrea defensa chaqueña. Recién en el tramo final, cuando afloró el cansancio, Chaco For Ever se refugió atrás y posibilitó que los entrenados por Leonardo Madelón dispusieran de chances mediante Sebastián Lomónaco, que el delantero no resolvió.

El último penal de la serie

¡Chaco For Ever eliminó a Arsenal por penales y pasó a 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports! pic.twitter.com/8eOYnL0wsy — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2022

El monótono partido requirió de tiros desde un punto de penal y el cuadro del norte, que reservó titulares para el compromiso del sábado ante Belgrano, de Córdoba, fue más eficiente. Sobre todo, gracias a su arquero.

Joaquín Mattalia, el arquero de Chaco For Ever, fue decisivo: atajó tres penales de Arsenal en la definición. Copa Argentina Oficial

Síntesis de Chaco For Ever 0 (5) vs. Arsenal 0 (4)

Joaquín Mattalia; Agustín Politano, Marcos Fissore, Gastón Martínez y Franco Canever; Gonzalo Alarcón (A); Enzo Bruno, Gaspar Triverio (A), Emanuel Díaz y Leandro Allende; Nicolás Trecco. Director técnico: Daniel Cravero. Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez (A) y Damián Pérez (A); Lucas Brochero, Dardo Miloc, Braian Rivero (A) y Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. Director técnico: Leonardo Madelón.

Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez (A) y Damián Pérez (A); Lucas Brochero, Dardo Miloc, Braian Rivero (A) y Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. Director técnico: Leonardo Madelón. Cambios: segundo tiempo, 4 minutos, Matías Romero por Trecco (CHFE); 12, Cristian Colmán por A. Díaz (A); 28, Santiago Valenzuela por Bruno y Lucas Chacana por Allende (CHFE), 29, Alejo Antilef por Kruspzky (A); 41, Edwin Torres por Brochero (A), y 42, Oscar Gómez por Alarcón (CHFE).

segundo tiempo, 4 minutos, Matías Romero por Trecco (CHFE); 12, Cristian Colmán por A. Díaz (A); 28, Santiago Valenzuela por Bruno y Lucas Chacana por Allende (CHFE), 29, Alejo Antilef por Kruspzky (A); 41, Edwin Torres por Brochero (A), y 42, Oscar Gómez por Alarcón (CHFE). Definición por penales: por Chaco For Ever convirtieron E. Díaz, Canever, M. Romero, Chacana y Politano; Triverio estrelló el tiro en el travesaño y Werner le atajó el de Martínez; por Arsenal anotaron Lomónaco, Pérez, Colmán y Torres; Mattalía atajó los disparos de Miloc, Chimino y Rivero.

por Chaco For Ever convirtieron E. Díaz, Canever, M. Romero, Chacana y Politano; Triverio estrelló el tiro en el travesaño y Werner le atajó el de Martínez; por Arsenal anotaron Lomónaco, Pérez, Colmán y Torres; Mattalía atajó los disparos de Miloc, Chimino y Rivero. Estadio: 15 de Abril, de Unión, de Santa Fe.

15 de Abril, de Unión, de Santa Fe. Árbitro: Jorge Broggi.