Copa Argentina: quién es el jugador serbio que hizo historia en Sol de Mayo frente a Lanús

En febrero pasado, Adrián Valdebenito, presidente de Sol de Mayo, de Río Negro, anunció la contratación de refuerzos para la temporada, que incluía el Federal A y la Copa Argentina. Una situación lógica, hasta allí. Lo que no pareció tan lógico fueron los refuerzos: Lazar Jerovic, un extremo izquierda proveniente de Serbia; Aleksandr Luzin, un central ruso, y el arquero Zeljko Kuzmic, también llegado desde Serbia.

“Obviamente es atípico que esto suceda, y más en estos tiempos con los problemas cambiarios. Sabíamos que iba a ser una novedad cuando se confirmara”, admitió entonces Valdebenito en declaraciones a CNN Radio Roca.

Pues bien: uno de esos refuerzos hizo historia, al menos desde lo estadístico: Jerovic anotó a los 6 minutos de segundo tiempo el gol del descuento para el equipo de Viedma en la derrota por 3-1 frente a Lanús, y se convirtió así en el primer jugador serbio que anota un gol en la Copa Argentina.

“La idea surgió a través de nuestro sponsor (Malte) y nos gustó la idea, y dimos el ok para la llegada. No genera ningún gasto para el club, y la empresa se hace cargo de los sueldos, la estadía y la comida. Vimos videos de los jugadores y nos han dejado una buena impresión”, destacó Valdebenito. Kuzmic también podría haber sido el primer arquero serbio que ataja en la Copa Argentina, pero permaneció en el banco de suplentes, en el partido que el Granate liquidó en el primer tiempo, cuando tomó tres goles de ventaja.

Jerovic anotó el gol del descuento tras tomar un rebote, ya en el segundo tiempo. Poco después de ser reemplazado, el extremo, de 25 años y proveniente del IMT Novi Belgrado, habló en TyC Sports sobre su récord particular. “No, no lo sabía. Estoy orgulloso. Me parece que el fútbol argentino es muy bueno, los fanáticos son increíbles y me gusta mucho jugar aquí”, dijo el jugador serbio, en una entrevista que se hizo en medio del partido... y en inglés, ya que Jerovic todavía no domina el español.

“Aunque vienen de culturas distintas, ellos, ante la posibilidad de venir aquí, ya se han preparado con el idioma, saben dónde vienen. El fútbol es un idioma universal, que facilita la comunicación. Se han encontrado con una ciudad tranquila que les pareció linda, están cómodos”, añadió el presidente y que además es director técnico alternativo del club de Viedma.

¿Cómo le ha ido a Sol de Mayo? Como quedó claro, ya fue eliminado de la Copa Argentina. En el Federal A la campaña no ha sido muy exitosa, ya que está penúltimo en la Zona A, octavo entre nueve equipos, con apenas dos triunfos en ocho encuentros. El sábado pasado perdió 4-1 como local con Germinal de Rawson.

Del otro lado, Lanús accedió a los 16avos. de final de la Copa Argentina, en un encuentro disputado en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Cristian Lema abrió la cuenta a los 3 minutos, aumentó Matías Esquivel a los 27, y a los 44 llegó el tercero en los pies de José Sand, que aumentó su récord de ser el anotador más longevo en convertir en el fútbol argentino con 42 años, nueve meses y 22 días de edad. Tras superar esta instancia, Lanús se enfrentará en la próxima ronda con Colón, de Santa Fe, en un enfrentamiento entre dos equipos de la máxima categoría del fútbol argentino.

