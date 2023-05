Boca: Luis Advíncula terminó el entrenamiento con dolores y es otra preocupación para el DT Almirón

escuchar

En Boca, que no puede contar con varios futbolistas para la fecha 16, se encendió otra alarma de cara al partido del domingo próximo en la Bombonera frente a Belgrano, de Córdoba, por la Liga Profesional. A las ausencias por sanciones -sufrió tres expulsados en el Superclásico-, lesiones y las convocatorias al seleccionado que disputará el Mundial Sub 20, se le suma la posible baja del peruano Luis Advíncula.

Sobre el final de la práctica de este jueves en la mañana, el lateral dio algunas señales de una molestia, y si bien logró completar el ensayo, quedó claro que algo sucedía cuando habló con los médicos del plantel. Advíncula tuvo una inflamación en un tendón que le produce dolor y eso obliga al DT, Jorge Almirón, a evaluar su situación durante el viernes, para saber si puede contar con él o no lo arriesga.

Con múltiples ausencias en el entrenamiento de fútbol, el entrenador paró un equipo con Sergio Romero en el arco, Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra en la defensa, Advíncula, Cristian Medina, Martín Payero y Óscar Romero en el mediocampo, y Norberto Briasco y Darío Benedetto en el ataque.

Luis Advíncula debió hacerse estudios médicos luego del entrenamiento de Boca del jueves. Aníbal Greco - La Nación

Ante la posible ausencia del peruano, el entrenador de Boca tendrá que definir si mantiene el sistema o vuelve a jugar con un 4-3-3, lo que podría ubicar a Esteban Rolón en la mitad de la cancha y permitir que Romero o Payero se posicionen más arriba.

Por lo pronto, el DT sabe que vuelve a tener disponibles a Fabra y Benedetto, pero no puede contar con Ezequiel Fernández, Nicolás Valentini, y Miguel Merentiel, expulsados en el escandaloso final con River, con dos fechas afuera para el volante, y una para el defensor y el delantero. Tampoco estarán los mediocampistas Alan Varela y Pol Fernández, que llegaron a la quinta amarilla en el torneo en ese mismo encuentro, ni los juveniles Valentín Barco y Luciano Di Lollo, que se unieron al seleccionado dirigido por Javier Mascherano. Además, Juan Ramírez tuvo el alta médica esta semana y Marcos Rojo no está todavía listo para unirse, aunque se entrene con el grupo. Las opciones no le sobran.

En el cuerpo técnico quedaron muy alertas a la evolución de Advíncula, que según TyC Sports debió ser sometido a un estudio para confirmar que se trataba de la dolencia en el tendón y no había un desgarro. Así, se dispuso que el jugador haga kinesiología y se cree que Almirón esperará hasta último momento para definir si cuenta con él. De todos modos, pocos imaginan en la intimidad del plantel que llegue a estar en condiciones de jugar ante la cercanía del encuentro.

Con Advíncula casi descartado, el entrenamiento del viernes va a tener más valor que lo planificado para el DT, que no deja de sumar dolores de cabeza entre las bajas y los resultados adversos en el torneo local, donde el xeneize suma apenas 18 puntos y está a 19 del puntero River. Y la evaluación pondrá en consideración que Boca luego iniciará una seguidilla de partidos, incluido el del 24 de mayo con Deportivo Pereira, en Colombia, en un duelo importante por el grupo F de la Copa Libertadores, certamen en el que el lateral peruano marcó dos goles en tres fechas.

