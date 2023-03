Copa Argentina: River busca afianzar la mejoría frente a la ilusión del Racing cordobés

escuchar

Santiago del Estero será la sede del debut de River en la Copa Argentina ante Racing de Córdoba. Y los 32avos de final se le presentan como una importante oportunidad para dar otro paso victorioso, pero también para elevar su nivel futbolístico general y reavivar el fuego interno de una interesante pelea en el frente de ataque: Lucas Beltrán, después de convertir en el reciente triunfo contra Lanús, podría ser titular por segunda vez en el semestre como parte de la lógica rotación ante el exigente calendario.

El ingreso de Beltrán del sábado pasado frente a Lanús, a los 23 minutos de la segunda parte, en lugar de Salomón Rondón, le renovó el aire a River en un áspero y trabajado partido. Con despliegue, visión y potencia, el joven atacante de 21 años terminó siendo crucial pese a su poco tiempo en el campo: además de marcar el gol del 2-0 con un buen derechazo en el área tras una asistencia de Enzo Díaz, terminó siendo el jugador con más gambetas completadas (4/6) y el segundo con más duelos ganados (7/10) en un duelo muy físico.

Borja ofrece potencia y experiencia para el ataque millonario Twitter @RiverPlate

Si el atacante de las divisiones inferiores aún no tuvo tantas oportunidades se debe al peso específico de los dos referentes que tiene por delante: tanto Miguel Ángel Borja (30 años) como Salomón Rondón (33 años) tienen jerarquía y experiencia internacional. Pero Beltrán empieza a ganar terreno con intensidad y agilidad para la defensa rival y ser una carta importante en la presión. Quizás, no tiene el físico para romper (1.76 metros y 77 kilos) que el DT pretende para ser referencia de área si se lo compara con sus competidores (Borja tiene 1,84 metros y 89 kilos, y Rondón tiene 1,89 metros y 90 kilos), pero la técnica para asociarse con sus compañeros y su movilidad no se encuentran tan fácil.

El gol de Beltrán frente a Lanús

A lo largo del semestre, las decisiones de Demichelis fueron variando. En los cuatro primeros partidos, frente a Central Córdoba (2-0), Belgrano (1-2), Argentinos Juniors (2-1) y Tigre (1-0) utilizó a Borja como referencia de área, con Pablo Solari y José Paradela por los costados. Luego dejó atrás los habituales esquemas 4-2-3-1 o 4-3-3 para jugar ante Banfield (3-2) por la semifinal del Trofeo de Campeones 2020 con un 4-3-1-2 en el que Borja y Rondón compartieron el ataque. Después, sorprendió ante Arsenal (1-2) con la primera titularidad de Beltrán junto a Rondón, y frente a Lanús (2-0) dejó solo por primera vez al venezolano en un 4-4-1-1.

De cara al debut en la Copa Argentina, Demichelis decidió convocar a los mismos 23 futbolistas, por fuera de los avances de Emanuel Mammana y Matías Suárez, ya recuperados de sus lesiones: ambos se entrenaron a la par, pero se quedarán trabajando en Ezeiza con vistas al duelo del domingo contra Godoy Cruz en el Monumental. De esta manera, el DT contará con las mismas cartas de ataque y, según lo que probó el domingo en una práctica formal de fútbol de los suplentes frente a la Reserva, la dupla de ataque podría estar integrada por primera vez por Beltrán y Borja, quien hizo los dos goles en ese entrenamiento.

Demichelis podría empezar la rotación y realizar varios cambios para el debut en la Copa Argentina Julián Alvarez Telám

¿Cuánto ha jugado cada uno? Beltrán participó en seis de los siete partidos del semestre, pero con un bajo promedio: tiene solamente 18 minutos de asistencia por juego. Con su gol frente a Lanús, llegó a los siete tantos en 48 juegos con la camiseta millonaria. Por su parte, Borja jugó seis encuentros, con 380′ (63′ de promedio), dos goles y cinco titularidades en las que siempre fue reemplazado. Y Rondón fue titular en los últimos tres partidos y acumula 312′ (52′ de promedio) en seis participaciones, todavía sin convertir. Esta noche, en el debut de la Copa Argentina, la lucha por el puesto del centrodelantero millonario se reavivará. Y nadie quiere dejar pasar sus chances.