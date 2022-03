Copa de la Liga 2021: así están las posiciones y cómo se juega la próxima fecha

Mientras avanza la quinta fecha, que se completará el lunes con tres encuentros, la Copa de la Liga Argentina ofrece encuentros para todos los gustos.

La Zona 1 ya completó sus siete partidos de la fecha. Y luego de cinco partidos, hay bastante paridad: nueve puntos separan al último de los cuatro primeros. Al tope asoman River, Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento. Los cuatro ganaron y también hicieron lo propio Racing y Newell’s, flamantes escoltas. Todo es muy cambiante: Platense, puntero la semana pasada, retrocedió al noveno escalón con su caída en Santa Fe.

El Millonario hizo lo suyo con una victoria ajustada en el clásico frente a San Lorenzo (1-0). El Halcón de Beccacece, que superó por 3-2 como visitante a Banfield, fue fiel a su esencia de equipo goleador y algo frágil en el fondo: es el conjunto con más goles anotados y el que más sufrió. Unión es la antítesis, todo ahorro: apenas 4 goles (menos de 1 por partido en promedio) y sólo 2 recibidos, y el Verde de Junín se llevó tres puntos de Paraná, donde hundió aún más al colista Patronato.

En la Zona 2, manda Estudiantes, ahora con 13 puntos. El equipo del Ruso Zielinski salvó el invicto con un gol de Leandro Díaz a los 43 minutos del segundo tiempo para empatarle 1-1 a Vélez en Liniers. Lo puede alcanzar Colón, si los dirigidos por Julio César Falcioni consiguen los tres puntos este lunes por la noche frente a Tigre. Huracán saltó al tercer escalón con su festejado éxito en la Bombonera (1-0), y de paso, empujó a Boca al cuarto escalón. Al equipo de Battaglia se le vienen dos duelos de máxima exigencia, ambos como visitante, frente a Estudiantes y River.

La quinta fecha terminará este lunes con los partidos Godoy Cruz vs. Independiente (a las 17, TNT Sports), Arsenal vs. Lanús (19.15, Fox Sports Premium) y Tigre vs. Colón (21.30, TV Pública)

Las posiciones

Así se juega la sexta fecha