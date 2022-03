Copa de la Liga 2022: así están las posiciones, con Boca y River en alza en camino al Superclásico

De a poco, empieza a completarse la sexta fecha de la Copa de la Liga Argentina, la última antes de la séptima jornada cargada de clásicos, con Boca y River como principales protagonistas.

River quedó como líder de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, junto a Unión, al ganarle por 4-0 a Gimnasia y Esgrima, en un duelo que se resolvió con tres penales: por esa vía anotaron Enzo Fernández, Julián Álvarez y el colombiano Juan Fernando Quintero; Brian Romero, que entró cerca del final, redondeó cifras en un Monumental repleto y que espera con optimismo el Superclásico del domingo próximo.

Gallardo prefirió bajarle los decibeles al duelo contra Boca: “El Superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. Nosotros nos manejaremos como siempre en la semana previa”.

Con 13 puntos, River comparte el primer puesto de la Zona 1 junto con Unión, que superó por 2-1 a Banfield, mientras que Sarmiento quedó tercero, con 11. También puede subirse a lo más alto Defensa y Justicia (10), que este lunes visitará a Argentinos en el Diego Maradona.

En la Zona 2, manda Estudiantes con 13 puntos. Pero el equipo del Ruso Zielinski dejó su invicto en La Plata con una ajustada derrota por 1-0 frente a Boca, que posiblemente haya jugado su mejor encuentro del campeonato, justo en la antesala del Superclásico y cuando más lo necesitaba el entrenador Sebastián Battaglia, que decidió apostar por los jóvenes Molinas y Medina en el mediocampo, además de contar con una excelente tarea de ‘Pol’ Fernández.

Sebastián Battaglia suele estar en el foco de la tormenta Fotobaires

El equipo de Sebastián Battaglia venía de perder la semana pasada frente a Huracán (1-0). Pero la mejoría llegó pronto. Boca le ganó al Pincha un duelo áspero, muy hablado, con polémicas. El peruano Luis Advíncula anotó de cabeza el único gol de la noche en el UNO, y Agustín Rossi volvió a atajar un penal; esta vez, a Leandro Díaz y por una (inexistente) falta de Fabra.

También el domingo, Unión le ganó por 2-1 a Banfield, con goles del uruguayo Polenta y de Lollo (en contra), y llega en gran forma al clásico de Santa Fe contra Colón, que empató 1-1 en Lanús, en un cotejo que dominaba el Granate, pero un blooper del arquero Monetti generó la igualdad de Beltrán, y a partir de allí, el Sabalero estuvo más cerca de la victoria.

