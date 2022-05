Copa de la Liga: los clasificados a cuartos de final, los que se definen este domingo, los posibles cruces y el fixture de la definición

Se van completando los casilleros de la Copa de la Liga de cara a la etapa decisiva, que se pondrá en marcha a mitad de semana con los cuartos de final. Lo que más expectativa despierta por estas horas y hasta que este domingo concluya la Zona A son los cruces entre los ocho clasificados.

La Zona B definió a los cuatro primeros, sin modificaciones a partir de los resultados de este sábado. Estudiantes ya tenía asegurado el primer puesto. Boca se consolidó en el segundo con el triunfo por 2-0 a Tigre en Victoria. También mantuvieron sus ubicaciones Tigre (3°) y Aldosivi (4°), que se imponía 1-0 y perdió 2-1 en los últimos 25 minutos ante Arsenal, en Mar del Plata. El que dejó pasar la oportunidad fue Huracán, al caer por 3-0 ante Independiente. Un triunfo le hubiera permitido al Globo pasar a los play-off como tercero y Aldosivi habría quedado afuera.

Los cuartos de final son a un solo partido, en cancha del equipo con mejor ubicación. Las semifinales, el sábado y domingo próximos, también a un solo encuentro, pero en estadios neutrales (Independiente o Lanús y Huracán), al igual que la final, que se disputaría en el Estadio Mario Kempes, de Córdoba. En caso de empate habrá alargue y, de ser necesario, se definirá por penales. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores del año próximo.

Enzo Fernández, el jugador de River más destacado en la Copa de la Liga Fotobaires

En la Zona A, Racing finalizó como líder. River (+18 diferencia de gol) será el segundo, salvo una combinación de resultados improbables: que este domingo pierda por goleada con Platense y que Newell’s (+4) consiga una abultada victoria frente a Gimnasia. Muy disputadas están las otras dos plazas, con cinco equipos con posibilidades: Newell’s (23 puntos), Defensa y Justicia (22), Argentinos (22), Gimnasia (21) y Sarmiento (21).

Los partidos de este domingo de esos clubes involucrados en la definición son los siguientes. Todos a las 16: Talleres vs. Sarmiento; Argentinos vs. Unión; Defensa y Justicia vs. Patronato, y Gimnasia vs. Newell’s. River recibirá a Platense a las 21.

La llave confirmada de cuartos de final

Racing vs. Aldosivi (martes, en Avellaneda))

De acuerdo con la progresión de la llave, el ganador de Racing-Aldosivi se medirá en las semifinales con el que surja de la serie Boca-(hoy sería Newell’s). Lo que es seguro es que Boca será local en la Bombonera el martes, más allá de quién sea el rival.

Por el otro lado, el miércoles se jugarán los otros dos partidos de cuartos de final. Uno de ellos será muy probablemente River-Tigre. Falta definir a quién recibirá Estudiantes en su estadio (hoy sería Defensa y Justicia).

El resumen de la victoria de Boca

Aldosivi perdió, pero igual se clasificó

Independiente frenó a Huracán