escuchar

Este jueves regresa la actividad en el fútbol argentino. Luego de dos semanas de descanso, los 28 equipos de Primera División retoman la actividad en el plano local (algunos mantuvieron el ritmo debido a su participación en certámenes internacionales e incluso en la Copa Argentina). La nueva competencia que aparece en el horizonte es la Copa de la Liga 2023, que otorga otro cupo a la Libertadores 2024 (River, campeón de la Liga Profesional, ya obtuvo su boleto) y que, además, marcará el futuro de los equipos comprometidos con el descenso.

Los participantes se dividieron en dos zonas de 14 clubes cada una y se enfrentarán todos contra todos a una rueda. Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final y se cruzarán contra rivales del otro a un solo duelo en el estadio del mejor clasificado. Luego habrá semifinales y, por último, la final, pactada para el 16 de diciembre, aunque podría haber modificaciones en el calendario con el correr de los meses. Estas dos últimas instancias se desarrollarán en terreno neutral.

En la primera ronda habrá una fecha, la séptima, en la que se jugarán todos los clásicos, por lo que cada institución jugará, como mínimo, 14 partidos. El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate será en la Bombonera, el duelo entre Racing e Independiente en el Cilindro de Avellaneda, San Lorenzo vs. Huracán en el Nuevo Gasómetro, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia, Colón vs. Unión en el estadio Brigadier Estanislao López, Estudiantes vs. Gimnasia en UNO, y Banfield vs. Lanús en el Florencio Sola.

En el último Superclásico, correspondiente a la Liga Profesional 2023, River ganó 1 a 0 como local Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Los equipos sumarán puntos para la tabla anual, en la que ya acumulan los conseguidos en el primer campeonato. Los tres primeros irán a la Copa Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al de peor promedio, luego de la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de promedios, las unidades cosechadas en esta temporada se suman a las conseguidas en 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- fue para facilitarle a quienes participen de instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental tiene en cuartos de final a Boca y Racing; mientras que en la Sudamericana aún siguen en carrera por el título Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia.

Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 LA NACION/Gonzalo M. Colini

Grupos de la Copa de la Liga Profesional 2023

Zona A

Argentinos Juniors

Arsenal

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Talleres de Córdoba

River Plate

Colón

Gimnasia de La Plata

Instituto de Córdoba

Huracán

Independiente

Rosario Central

Vélez

Zona B

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Sarmiento de Junín

Belgrano

Boca Juniors

Unión (SF)

Estudiantes (LP)

Godoy Cruz

San Lorenzo

Racing

Newell’s

Tigre

Así se juega la primera fecha

Jueves 17 de agosto

19.30: Belgrano vs. Estudiantes (Zona B)

Viernes 18 de agosto

16.30: Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz (Zona B)

19: Unión vs. Racing (Zona B)

21: Boca vs. Platense (Zona B)

Sábado 19

16.30: Independiente vs. Colón (Zona A)

19: Gimnasia vs. Talleres (Zona A)

21: Vélez vs. Barracas Central (Zona A)

Domingo 20

14: Arsenal vs. Instituto (Zona A)

16: Sarmiento vs. Tigre (Zona B)

16.15: Rosario Central vs. Atlético Tucumán (Zona A)

18.30: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B)

21: Argentinos vs. River (Zona A)

Lunes 21

18: Huracán vs. Banfield (Zona A)

20.30: Newell’s vs. Central Córdoba (Zona B)