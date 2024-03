Escuchar

Le cuesta mucho ganar a San Lorenzo. Más aun si es de visitante -solo un triunfo en los últimos 10 partidos- y no marca Adam Bareiro, autor de 20 de los últimos 29 goles del Ciclón. El paraguayo, convocado por su seleccionado para un amistoso en Rusia, tuvo una noche apagada en Vicente López, tanto como el resto de sus compañeros. Estas limitaciones de San Lorenzo, que están relacionadas con su juego pobre, de escaso vuelo, lo van alejando progresivamente de los play-off de la Copa de la Liga. Aburre con su fútbol chato y ahora ni siquiera tiene el amparo de los buenos resultados, como ocurrió en buena parte de 2023. “No nos sirve el empate”, dijo el zaguero Gastón Campi.

Apenas una victoria, conseguida ante Tigre, cuando éste perdía hasta con su sombra. Pasan las fechas y San Lorenzo sigue trabado. No pudo con Platense, que sacó músculo desde la llegada de la dupla Gómez-Orsi. Se transformó en un equipo compacto y batallador. No recibió goles de Racing ni San Lorenzo. “Nos faltó mayor volumen de juego en los últimos 30 metros. Platense es un equipo ordenado, presiona mucho. Creo que el resultado estuvo bien”, expresó Insua, que no pierde el optimismo en una evolución del equipo cuando llegue el momento de competir en la Copa Libertadores.

Iván Leguizamón, de escaso aporte ofensivo, parece llevarse la pelota con un brazo, mientras es seguido por Marcich Fotobaires

Insua dispuso una formación de corte ofensivo, con Irala como único pivote defensivo y varios jugadores para asociarse del medio campo hacia arriba, con las gambetas de Barrios y la pegada de Ferreira. Pero la situación más favorable en el primer tiempo fue con un movimiento más elemental y directo: saque de arco largo de Altamirano para Bareiro, que se despegó de los zagueros centrales y definió por arriba del travesaño ante la salida de Cozzani.

Platense salió en plan guerrero, a negarle espacios al rival y a pelear por cada pelota. La prioridad pasaba por protegerse y sacar el contraataque con Ocampo y Martínez, más las pelotas que pudiera aguantar Pellegrino como centro-delantero. Sin desborde por los costados con Giay y Braida, San Lorenzo tendió a centralizar el juego, sin encontrar la conexión con Bareiro.

Lo más destacado de Platense 0 vs. San Lorenzo 0

Platense estuvo cerca del gol a partir de una distracción del Ciclón. Barrios no se acercó a encimar en un córner jugado de manera corta entre dos futbolistas locales, ambos con libertad para buscar el área; la acción derivó en un centro que cabeceó Suso y exigió una muy buena tapada de Altamirano.

Del ritmo intenso se pasó lo fragoroso, a las asperezas. No se jugaba con mala intención, pero nadie le quitaba el cuerpo a la refriega. La imagen que más impresionó en la primera etapa fue el dedo dislocado de una mano de Campi. Se lo acomodaron, lo unieron con una venda con otro dedo y a seguir en la batalla. Al rato, Mateo Pellegrino, que hasta unas fechas atrás jugaba con una máscara facial por una lesión sufrida en la final ante Central en la Copa de la Liga pasada, quedó sentado con la nariz sangrando por el golpe con la nuca que le dio Campi en un centro.

Le cortaron la hemorragia, finalizó el primer período y volvió al segundo con la máscara que para el delantero se transformó en un implemento tan habitual como las canilleras o las vendas para los pies. “Creo que me volví a fracturar el tabique nasal”, expresó el centro-delantero.

El partido no se abría, las pocas ocasiones de gol quedaban neutralizadas por off-side de escasos centímetros. Tras el descanso, el robusto Romaña, que hasta aquí siempre había sido titular y fue al banco por una molestia física, reemplazó a Luján.

Malcom Braida cae dolorido, ante la marca de Juan Saborido Fotobaires

Arrancó mejor Platense en el segundo tiempo. Ocupó con más decisión el campo rival. Altamirano tuvo actividad con un remate del ingresado Rivero y en un anticipo a Pellegrino.

Pronto volvió el desarrollo entrecortado, con consecuencias para los físicos. Mucha preocupación se esparció cuando Gastón Hernández cayó por una torsión en la rodilla derecha. Desconsolado, fue retirado en una camilla, con síntomas que hacían presumir una lesión de gravedad. “Faltan los estudios, pero parecería ser una lesión importante. Si se confirma, perdemos a un jugador valioso, ya pensando en la Libertadores”, dijo Insua tras el partido. Hace poco más de un mes atrás, el zaguero estuvo a punto de ser transferido al fútbol griego, pero la operación se frustró a último momento.

Insua sumó munición ofensiva con Diego Herazo y Cristian Tarragona. Una tentación para llenar el área de centros; los envíos de Ferreira encontraron las cabezas de Campi y Herazo. Platense respondía con vigor, no bajaba el ritmo.

El partido terminó siendo un nudo que nadie supo desatar. San Lorenzo tiene demasiado con sus propios enredos.