Así quedó la tabla de campeones de La Liga de España, tras el título de Barcelona

Barcelona se coronó campeón de la Liga de España 2025-2026 al derrotar este domingo como local en el clásico a Real Madrid 2 a 0 y logró la segunda estrella seguida y la quinta en la última década, con la que llegó a 29 en total y le recortó distancia al Merengue en la tabla de máximos ganadores.

Marcus Rashford y Ferran Torres anotaron los tantos en el vencedor, que llegó a los 91 puntos producto de 30 triunfos, un empate y cuatro derrotas y le sacó una diferencia de 14 a la Casa Blanca a falta de tres jornadas para concluir el fixture -9 unidades en juego-. Así, además, accedió a la Champions League 2026-2027 y a la próxima Supercopa de España.

Fue el tercer clásico de España del año en el Viejo Continente y no se volverán a enfrentar porque no tienen por delante programados duelos entre sí ni está previsto que se vean las caras en ningún otro certamen. En ese contexto, el saldo quedó 2 a 1 a favor para el elenco de Hansi Flick, que anteriormente sonrió en la Supercopa de España 3 a 2.

El combinado de Álvaro Arbeloa, por su parte, solo derrotó a su clásico rival en el duelo de la primera rueda de La Liga de España y fue 2 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu.

Barcelona tiene 29 títulos en el certamen doméstico español y quedó a siete del Merengue, el máximo ganador con 36 estrellas. La hegemonía de los dos clubes más importantes de ese país es tal que entre ambos suman 65 del total de los torneos que finalizaron.

El podio lo completa Atlético Madrid con 11 estrellas, siendo la única institución que en la última década le arrebató un certamen a Barcelona y Real Madrid y fue en la temporada 2019-2020 de la mano de Diego Simeone.

Los otros equipos que alguna vez fueron campeones más de una vez son Athletic Bilbao (8), Valencia (6) y Real Sociedad (2). Real Betis, La Coruña y Sevilla, con uno cada uno, completan la nómina de ocho clubes que saben lo que es dar una vuelta olímpica.

Tabla de campeones de La Liga de España