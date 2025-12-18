Copa del Rey: Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid, Musso fue figura en el Atlético y Coudet le ganó a Almeyda

Como se especulaba, la Copa del Rey fue la oportunidad para que Franco Mastantuono volviera ser titular en Real Madrid, que no lo alineaba en el comienzo desde el 1° de noviembre, en un 4-0 sobre Valencia. Luego estuvo inactivo durante un tiempo por una pubalgia y en el regreso fue al banco en cinco partidos (en cuatro sin ingresar).

En el sufrido triunfo de Real Madrid por 3-2 sobre Talavera (tercera división) y clasificación a los octavos de final, Mastantuono jugó hasta los 21 minutos de la segunda etapa, cuando fue reemplazado por Rodrygo. En el análisis de la actuación individual del equipo, el diario AS apuntó sobre el juvenil de 18 años: “Buenos minutos jugando como extremo derecho, aunque en la práctica lo hizo más por dentro para dejarle la banda a David Jiménez. Firmó buenas acciones con picardía, aunque le faltó dar la puntada final, y sacó también algún remate de cabeza sin puntería”.

Mastantuono y Gonzalo García saltan en busca del cabezazo M. Berengui - AP

Sin embargo, en la crónica del partido aparece un párrafo más crítico para Mastantuono: “Apenas intervino, o lo hizo fríamente. Ese aire melancólico con el que jugó no se corresponde con algunas de las sensaciones (discontinuas, eso sí) que transmitió en el inicio".

Para enfrentar a un rival que está penúltimo en su grupo, con nueve derrotas en 16 fechas, Xabi Alonso armó un mix, con algunos titulares (Mbappé, Güler, Huijsen, Carreras) y otros jugadores que vienen con menos minutos (Endrick, Lunin, Gonzalo García, Jiménez). Si bien siempre estuvo al frente en el marcador, pasó por más apuros de los imaginados. Mbappé marcó el 1-0 de penal y enseguida Real Madrid amplió la ventaja con un gol en contra de Ferrando. A 10 minutos del final, Arroyo descontó para Talavera. Cuando se pensaba que el 3-1 de Mbappé, tras un grueso fallo del arquero, le daba tranquilidad a Real Madrid, otro descuento, ahora del argentino Gonzalo Di Renzo, animó a Talavera, que terminó buscando el empate en tiempo adicionado.

En el balance, no fue una actuación para despejar los cuestionamientos que caen sobre Alonso, que admitió el sufrimiento final. “Son cosas que pasan en la Copa del Rey, es así. Con el 3-1 concedimos el segundo gol y Talavera se nos vino encima con el apoyo de su gente. Nos falta continuidad y ser más constantes en el partido. El objetivo era pasar de rueda, así que cumplimos. ¿Demasiada dependencia de Mbappé? Fue decisivo, siempre tiene facilidad para los goles. El tercero fue clave y por eso lo mantuvimos en el campo".

En un choque entre directores técnicos argentinos, el Alavés de Eduardo Coudet superó al Sevilla de Matías Almeyda por 1-0, con un penal de Carlos Vicente, tras un falta sobre el delantero argentino Lucas Boyé, que luego salió lesionado. En la Liga de España, ambos entrenadores transitan por diferentes momentos. El Chacho, tras evitar el descenso en la temporada anterior, en la actual va más desahogado, en el 12° puesto.

El saludo afectuoso entre Eduardo Coudet y Matías Almeyda L. Rico - EFE

Al Pelado le toca dirigir con muchos menos recursos que en la época que el club andaluz era un animador en los primeros puestos y daba pelea en la Europa League. Sevilla marcha 9°, con resultados irregulares. Tras la eliminación, Almeyda admitió que la prioridad está en la Liga: “Venimos trabajando hace rato la parte mental. Hay que ir con los pies sobre la tierra y enfocarnos definitivamente en el torneo”.

Atlético de Madrid necesitó de dos goles de Antoine Griezmann y de una gran actuación de Juan Musso, que entre varias atajadas desvió un penal, para vencer por 3-2 a Atlético Baleares, de la cuarta división. El arquero argentino es suplente de Jan Oblak en la Liga.

Diego Simeone elogió al exguardavallas de Racing: “Me pone muy contento por Juan porque viene trabajando muy bien, esperando su momento. Hoy hizo un partido muy importante, tapó creo que dos o tres mano a mano muy buenos, lo que nos permitió estar en partido". Atlético de Madrid siempre estuvo arriba en el marcador: 2-0, 2-1, 3-1 y 3-2.

Además de Griezmman, marcó Giacomo Raspadori, tras una asistencia de Nahuel Molina. Fue titular Thiago Almada, sustituido a 10 minutos del final por Nicolás González. Dentro de la rotación que aplicó el Cholo, Giuliano Simeone ingresó para los últimos 25 minutos y Julián Álvarez quedó en el banco.

Thiago Almada deja atrás a un rival en el triunfo del Atlético de Madrid Atlético de Madrid

En cuanto al resto de los resultados de los 16os de final, quedaron eliminados dos equipos de primera división. Villarreal, con Juan Foyth, cayó 2-1 con Racing de Santander (2a) y Celta perdió en definición por penales con Albacete (2a) tras igualar 2-2.