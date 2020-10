El gran capitán: Tevez condujo a Boca a una cómoda victoria con dos goles Crédito: Staff images /CONMEBOL

Volvió el Carlos Tevez pre-pandemia. Su rendimiento se sostuvo a lo largo de estos cuatro partidos de Copa Libertadores que disputó Boca tras el enorme parate, pero anoche reapareció ante la red rival. Y por duplicado, siendo la gran figura del conjunto de Miguel Ángel Russo en la goleada por 3-0 sobre Caracas para terminar como el quinto mejor primer puesto de los clasificados a los octavos de final.

Muchos se preguntaron, en medio de tanta preparación física vía Zoom debido a una cuarentena futbolística que ya quedó atrás en agosto, cómo volvería Tevez física y futbolísticamente. Sin certezas, se anticipaban a pronosticar negativamente: había hecho seis goles en los siete encuentros de la Superliga finalmente obtenida, con un nivel de alto vuelto. Y era lógico, por sus ya 36 años y luego de cinco meses sin entrenarse, como siempre estuvo acostumbrado.

Sin embargo, su actuación de anoche en la Bombonera terminó de despejar cualquier duda que pudiera estar suelta. Además de estar precisocon la pelota, la potencia que muestra cuando agarra el balón en las proximidades al área lleva a muchos al recuerdo del Carlitos de los primeros años de carrera. De hecho, en su segundo gol (tercero y último del equipo) hizo una corrida de esas características y definió al primer palo de Velázquez con decisión y lucidez cuando se cerraba el primer tiempo. El primero lo hizo bien de número 9: casi en la puerta del área chica, se estiró para desviar el pase rasante de Frank Fabra a los 33.

Con esos goles, además, el capitán logró dos récords. Por un lado, se convirtió en el futbolista xeneize más longevo en convertir un tanto en la competición continental, con 36 años y 261 días. Lo más curioso es que también ostenta el récord de ser el jugador de Boca más joven en anotar en el mismo certamen: en 2002 le anotó a Olimpia con 18 años y 92 días.

"Mirando hacia atrás, uno no se da cuenta de lo que fue pasando profesionalmente. Me pongo contento, pero melancólico por tantos años de carrera. Hoy feliz porque se pudo ganar y jugar en serio", comentó tras el encuentro, palpitando la cercanía con el final de su carrera. Anoche bien pudo convertir su primer triplete, pero Russo decidió cuidarlo y reemplazarlo del partido a los 70 minutos.

Tevez se arroja al piso para empujar el centro de Fabra; es el segundo gol de Boca ante Caracas Crédito: Staff images /CONMEBOL

Otro que tuvo un gran encuentro fue Edwin Cardona. El colombiano se asoció muy cómodo con el Apache. Y la gran figura del triunfo explicó por qué se beneficia con la presencia del colombiano: "Cardona me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo. Me da la chance de dañar más arriba. Que tenga la pelota el Gordo me hace las cosas fáciles", explicó Tevez.

La cosa no quedó ahí. Con su doblete, además, Carlitos se ubicó en el tercer lugar de la tabla histórica de goleadores de Boca en la Libertadores. Con 20, superó los 19 que contabilizan Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado, hoy integrante del Consejo de Fútbol del club. Y sueña con seguir sumando para alcanzar los 23 de Martín Palermo y los 25 de Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente.

"Partido a partido nos vamos sintiendo mejor y agarrando confianza. Nos sentimos más seguros para pelear la Libertadores", sentenció Tevez. Si de seguridad se habla, al capitán le sobra en un presente que se esperaba hace tiempo.

