escuchar

Cristian Medina, simpatizante de Boca y oriundo de Villa Celina, fue arrestado por la Policía Militar del estado de Río de Janeiro -junto a otros dos argentinos y un ciudadano brasileño- esta tarde en el marco de un enfrentamiento entre hinchas del Xeneize y aficionados de Fluminense en la previa a la final de la Copa Libertadores que ambos equipos disputaran el sábado próximo desde las 17. Cristian recuperó su libertad minutos después de las 20.30 y habló con la prensa argentina. Durante la entrevista radial, se pronunció sobre su arresto y recordó el conflicto que se desató durante el Fan Fest.

“En algunos medios de Brasil se dijo que me habían detenido por ser racista. Nada que ver”, dijo en diálogo con Radio La Red. Y prosiguió: “Jamás me dijeron por qué me detenían. Estamos en la playa, tranquilos. De golpe, hubo una zona liberada. La Policía desapareció y los hinchas de Fluminense nos atacaron a nosotros. La gente empezó a correr. Y, una vez más, la Policía apareció. Nos reprimió. Yo intenté correr hacia el mar, me atraparon y llevaron detenido ”.

Respecto de su estadía en la Delegación N°12 de Copacabana, develó: “Estuve demorado, con esposas. No me trataron mal. Quizás algún policía tuvo alguna palabra de más pero no respondí a eso. Me hablaban sobre el partido. Por ser argentino, también me decían otras cosas”. Y acotó: “Antes de irme, me devolvieron mis pertenencias. Entre ellas, tenía un morral con plata. Y la plata no estaba. La reclamé y me la devolvieron”.

Previo a ello, Fernando, otro fanático del conjunto que dirige Jorge Almirón y amigo de Cristian, también había hecho un breve repaso de lo sucedido.

“Nosotros [en referencia a la hinchada de Boca] fuimos a pasar el día en la playa. Estaba repleto de gente, todos tranquilos y cantando en el puesto 2 de Copacabana. Y en el momento más tranquilo de aquel Fan Fest, sucedió una emboscada. Un agente de la Policía Militar nos contó después que había bajado un grupo de simpatizantes de Fluminense y que estaban buscándonos. Ni bien nos cruzamos, la fuerzas comenzaron a reprimir. Y bueno, a Cristina justo le tocó”, indicó.

¿Qué información dio la Policía Militar sobre los arrestos?

A través de su cuenta oficial de X, la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro precisó: “ Dos hinchas argentinos fueron detenidos esta tarde en la playa de Copacabana, luego de involucrarse en un disturbio. Los agentes policiales actuaron con rapidez y llevaron el incidente a constancia en la comisaría de la región”.

Previo a ello, habían confirmado: “Durante un motín temprano entre hinchas de Fluminense y Boca Juniors, en la playa de Copacabana, esta tarde, policías del #19BPM actuaron rápidamente y detuvieron a dos involucrados, un brasileño y otro argentino. Suceso en curso en la Delegación °12″.

Durante um princípio de tumulto entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors, na Praia de Copacabana, nesta tarde, policiais do #19BPM agiram rápido e detiveram dois envolvidos, sendo um brasileiro e outro, argentino.

Ocorrência em andamento na 12ª DP. pic.twitter.com/jCQc2VrRXG — @pmerj (@PMERJ) November 2, 2023

En relación a los motivos detrás de dichas detenciones, y de acuerdo con información de la policía carioca citada por Télam, uno de los connacionales le habría propinado una patada a un perro, lanzado una botella a los agentes y proferido insultos racistas a fanáticos del Tricolor.

Se trata del segundo episodio de violencia ocurrido en menos de tres días desde que el martes fueran atacados un hombre y una mujer hinchas de Boca por parte de miembros de una facción de la hinchada de Fluminense, episodio por el cual fueron detenidos tres brasileños.

Con información de Télam

LA NACION