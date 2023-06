Copa Libertadores: Racing, ya clasificado a los octavos de final, perdió el invicto ante Flamengo

escuchar

A pesar de haber hecho un buen partido, Racing se fue con las manos vacías de Río de Janeiro. Dos secuencias de toques del Flamengo en el área académica se tradujeron en dos goles. Y así se explica el 2 a 1, que de todos modos no complica la presencia ya asegurada de la Academia en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, los de Fernando Gago deberán asegurar el primer puesto en la última fecha, ante Ñublense, como local.

Esta caída por 2 a 1 se dio en la primera ocasión que Racing jugó en un Maracaná con público en toda su historia. Dos veces había visitado al Flamengo. En la Supercopa de 1992 se jugó en el Pacaembú de Sao Paulo. Fue empate 3 a 3. En la Libertadores 2020, sin hinchas por la pandemia, la Academia eliminó al vigente campeón de América por penales. Van seis veces que se enfrenta ante Flamengo: esta es la primera vez que pierde, en un historial que incluye cuatro empates y una victoria.

Wesley celebra el primer gol de Flamengo; se lamenta Gabriel Hauche Bruna Prado - AP

Desde lo numérico, el equipo de Fernando Gago no ponía demasiado en juego. Ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del empate entre Aucas y Ñublense del pasado miércoles. Incluso sin sumar puntos en el Maracaná, quedó a la expectativa de asegurarse el primer puesto del Grupo A en la última fecha en el Cilindro.

Pero lo de la Academia en el Maracaná era una medida, tal como lo indicó Gago en marzo, cuando fue el sorteo y el semestre racinguista se imaginaba con un color distinto al que tuvo. Después de una larga mala racha en el torneo local, la visita al Flamengo significaba para Racing una prueba para seguir andando el camino de la confianza. Había hecho los deberes hasta los últimos diez minutos de juego, cuando una jugada hilvanada por el chileno Erik Pulgar hizo que la moneda cayera del lado carioca.

Gerson, de Flamengo, intenta abrirse paso entre Aníbal Moreno y Facundo Mura Bruna Prado - AP

Más allá del buen partido colectivo, las luces otra vez se las llevó el número 10, Matías Rojas. El paraguayo es el ancho de espadas que tuvo Racing en este 2023. Y se va a ir con el pase libre cuando termine este mes. En los últimos días fue el centro de la escena en la mitad celeste y blanca de Avellaneda, luego de que se viralizara la escena en la que maldice por lo bajo al presidente Víctor Blanco cuando sale reemplazado bajo algunos silbidos.

En ese contexto, en el inicio del segundo tiempo, Rojas recibió una pelota en el vértice del área e hizo lo que sabe: sacó un zurdazo perfecto que se clavó en el ángulo del arco que da a los hinchas visitantes en el Maracaná. Un golazo. Todavía no se fue y Racing ya lo extraña. Lo de Rojas no alcanzó para conseguir un buen resultado. Pero sí para volver a meter al equipo en el partido.

Wesley llega, pero no podrá anotar en el área de Racing Bruna Prado - AP

De no haber sido por 1-2 podría haber sido un partido perfecto para Rojas, para coronar su salida. Después de mucho tiempo, el paraguayo se refirió a su continuidad en el club: “Se está hablando mucho hace un año. Para mí es complicado por lo emocional. El tiempo corre detrás mío y me persigue. Tampoco puedo arriesgar mucho a nivel salud. Yo como jugador no puedo pagar los platos rotos de los demás. Ya tomé una decisión y seguramente más adelante saldrá a la luz”.

"YO COMO JUGADOR A VECES NO PUEDO PAGAR LOS PLATOS ROTOS DE LOS DEMÁS..." Matías Rojas, FUERTE al hablar de su futuro, aseguró que ya tomó una decisión y pronto será comunicada. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/VqTFzCQPIP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2023

El 30 de junio finaliza su vínculo con el club. Gago ya dejó en claro que tiene un acuerdo con el futbolista para que juegue hasta el último partido del semestre. El paraguayo seguirá su carrera en Corinthians. La última semana llegó hasta Buenos Aires para arreglar los detalles con el zurdo, que en los cuatro años que vistió la número 10 de Racing dividió aguas: a pesar de sus golazos, como el que anotó en el Maracaná, algunos lo aplauden y otros lo silban.

El segundo tiempo se jugó al ritmo que quería la Academia, que manejó el partido, pero se quedó con las manos vacías. De todos modos, el rendimiento del equipo de Gago parece ir en la misma dirección de la sensación que trasladó en los últimos encuentros, en los que muestra cierta recuperación.