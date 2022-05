Copa Libertadores y Copa Sudamericana: las tablas de posiciones y el panorama rumbo a los octavos de final

Con un calendario que no da respiro, esta semana se completan las etapas de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con seis clubes argentinos en cada una de ellas. Boca, River, Colón, Estudiantes, Talleres y Vélez son los protagonistas en el principal torneo subcontinental; Racing, Independiente, Banfield, Lanús, Defensa y Justicia y Unión, los animadores en la segunda competencia.

La Copa Libertadores

Hasta el momento, hay doce clasificados sobre 16 posibles: los brasileños Palmeiras, Mineiro, Flamengo y Fortaleza, el ecuatoriano Emelec, el colombiano Tolima, el paraguayo Cerro Porteño y los argentinos Estudiantes, River, Colón, Talleres y Vélez. Y el restante club nacional, Boca, aún puede conseguir su pasaje a los octavos de final. Pero no lo tiene sencillo.

Este miércoles, con el 8-1 a Alianza Lima en su 121er cumpleaños, River quedó como el segundo de los ocho primeros de grupo, y con ello determinó que será local en el segundo partido de cada una de sus series de playoffs, excepto que en una le toque contra Palmeiras.

Compacto de River 8 vs. Alianza Lima 1

El otro argentino que actuó este miércoles es Colón, que a pesar de perder en Uruguay contra Peñarol, por 2 a 1, conservó el primer lugar en la zona G. Eso implica que, al menos en su serie de octavos de final, será anfitrión en el segundo encuentro.

Compacto de Peñarol 2 vs. Colón 1

En los otros grupos, también Estudiantes (C) resultó primero, y Vélez (C) y Talleres (H) resultaron segundos, por lo que ambos definirán como visitantes en la próxima rueda de la Copa Libertadores. Aún debe determinar su futuro Boca, que necesita vencer este jueves en La Bombonera a Cali, el puntero de la zona E. En caso de no hacerlo, puede salvarse con un empate propio y una caída de Corinthians en Brasil a manos del ya marginado Always Ready, un escenario de bajísima probabilidad. Para el campeón de la Copa de la Liga Profesional es cuestión de victoria obligada en el certamen que más le gusta y lo obsesiona.

En síntesis, a falta de la jornada de este jueves, de los ochos primeros de zonas hay seis definidos: Palmeiras (18 unidades, el puntaje ideal, en el grupo A), Estudiantes (C), Mineiro (D), River (F), Colón (G) y Flamengo (H). Y de los ocho escoltas, los determinados son hasta ahora también seis: Emelec (A), Vélez (C), Tolima (D), Fortaleza (F), Cerro Porteño (G) y Talleres (H). Vale recordar que en los octavos de final se enfrentarán los primeros contra los segundos, en cruces establecidos según un sorteo y con localía en el segundo partido para los que hayan concluido más arriba en su zona.

Así están las tablas de la Libertadores

La Copa Sudamericana

A diferencia de en el torneo mayor, en el de la Sudamericana hay apenas seis clasificados para la siguiente instancia. Claro: accede a los octavos de final solamente el vencedor de cada grupo; los otros serán derivados de la Libertadores. Hasta ahora tienen garantizados sus lugares cinco clubes de Brasil y uno de la Argentina: São Paulo, Santos, Internacional, Goianiense, Ceará y Lanús. Más allá del cuadro granate, de los argentinos hay uno con muy buena perspectiva, uno con posibilidades limitadas y tres ya fuera de carrera por el trofeo.

Lanús cumplió el objetivo con un corto 1-0 sobre Metropolitanos en el cierre de la zona A. El equipo bonaerense consiguió en La Fortaleza lo que se le había escapado frente a Wanderers y, con algo de angustia, se clasificó octavofinalista.

Compacto de Lanús 1 vs. Metropolitanos 0

En cambio, Independiente necesitaba derrotar por al menos dos tantos a Ceará en Avellaneda. El resultado fue 2-0, pero para el conjunto brasileño, que ganó sus seis compromisos en el grupo G. El Rojo resultó eliminado, en medio de un clima caliente en las tribunas e incluso fuera del estadio desde antes del partido.

Resumen de Independiente 0 vs. Ceará 2

De sus compatriotas, el que mejor está es su vecino Racing, al que le alcanza un empate con River, de Uruguay, este jueves, o bien que Melgar no supere a Cuiabá. Más complicado, pero no impedido, está Unión: el cuadro de Santa Fe tiene que imponerse en Barranquilla a Junior para ganar la zona H y pasar de etapa. Los que ya cerraron sus participaciones, y en la última posición de su respectivo grupo, son Banfield y Defensa y Justicia.

Cabe mencionar que, en caso de que Boca concluya tercero en su grupo de Copa Libertadores, desembocará en los playoffs de la Sudamericana, a los que se incorporarán los ocho provenientes del certamen mayor y que serán emparejados con los ocho mejores de la rueda de zonas del campeonato menor. Los cruces, como por la Libertadores, serán configurados según el azar.

Así están las tablas de la Sudamericana