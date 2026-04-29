Barcelona vs. Universidad Católica: en qué canal pasan hoy el partido de la Copa Libertadores 2026

La tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 comenzó el martes con el triunfo de Cruzeiro sobre Boca 1 a 0 en Belo Horizonte y concluye este miércoles con el choque entre Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica de Chile, programado a las 21 (hora argentina) en el estadio Monumental Banco Pichincha con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutierrez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Barcelona vs. U. Católica

El conjunto ecuatoriano, con los argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en su plantel; necesita lograr su primera victoria para no quedar relegado en la pelea por clasificar a los octavos de final de cara a la segunda rueda. De momento perdió ante Cruzeiro y Boca Juniors y no tiene puntos en la zona.

El combinado chileno, por su parte, tiene ante sí una gran ocasión de escalar al primer lugar de la zona junto a los brasileños y el xeneize y para ello necesita un triunfo. De lograrlo, el equipo dirigido por Daniel Garnero y con los futbolistas albicelestes Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri; alcanzará a ambos rivales en seis unidades.

Darío Benedetto es una de las figuras de Barcelona de Ecuador Gonzalo Colini - La Nación

En caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos, se utilizará el sistema olímpico para desempatar por lo que el primer ítem que se tiene en cuenta son los juegos entre sí.

Posibles formaciones

Barcelona: David Contreras; Byran Carabalí, Cristian Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez; Jandry Gómez, Darío Benedetto y Marcos Mejía. DT: César Farías.

David Contreras; Byran Carabalí, Cristian Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez; Jandry Gómez, Darío Benedetto y Marcos Mejía. DT: César Farías. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.20 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.26.