Copa Sudamericana: el penal tempranero (y polémico) que le anularon a Godoy Cruz en la eliminación ante Atlético Mineiro

No pudo Godoy Cruz. Después de un discreto papel en Belo Horizonte en la caida sobre la hora (2-1), hizo lo posible por emparejar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana -sobre todo en el primer tiempo-, pero terminó perdiendo también en Mendoza contra Atlético Mineiro 1-0 por el golazo de Natanael.

El show debe continuar. La barbarie ocurrida en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile no frenaron la continuidad de la competición. En el estadio Feliciano Gambarte se daba la revancha de octavos entre el Tomba y el Galo con las alarmas encendidas: el primer desquite se había cerrado con la golpiza -ya naturalizada- de los policías brasileños contra los argentinos.

Para intentar no imitar lo repudiable, el anfitrión dispuso de un operativo policial de 450 efectivos y 200 hombres de seguridad privada que se desplazaron a accesos que se abrieron tres horas antes. Eso sí: el ingreso de unos 120 visitantes (a través de la sede para no cruzar parcialidades) quedó en manos del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Santino Andino volvió a ser uno de los mejores de Godoy Cruz: en su zurda tuvo la chance más peligrosa del primer tiempo. ANDRES LARROVERE� - AFP�

Las acciones comenzaron a pura emoción y discusión. El cronómetro no marcaba los dos minutos de juego cuando apareció la polémica. Tras un centro, lo que pareció ser un control de Agustín Auzmendi y el penal por la mano clara de Vitor Hugo, terminó con el llamado del VAR y la retractación de Felipe González: la pelota no había sido tocada por el atacante, sino rechazada por el brasileño.

Tan llamativo fue que Cuca, el entrenador visitante, vio la jugada por la tablet y se resignó a protestar ya que le parecía justa la sanción. Lo mismo ocurrió con Walter Ribonetto y su banco: festejos y, luego, reclamos al cuarto árbitro al ver la seña de que la jugada era revisable. La vuelta atrás en la decisión dejó incrédulos y furiosos a los jugadores tombinos, capitaneados por Guillermo Pol Fernández, que lideró los reclamos al árbitro. A diferencia de otras competiciones, como el propio Torneo Clausura.

Aquello elevó la temperatura del encuentro, que con el objetivo del local por igualar la serie rápido (cayó en Belo Horizonte por 2-1) ya había iniciado acelerado. Con la polémica, empezaron las piernas fuertes, de un lado y del otro. Aunque Godoy Cruz, mucho más ofensivo que hace una semana por el deber lógico del resultado global adverso, profundizó aquella idea de no ser tímido y lastimó tanto (y más) que en el primer tiempo en el Arena MRV. Se adueñó del protagonismo y no le permitió a los mineiros generar ni una chance en la mitad inicial.

Los acercamientos fueron absolutos del Bodeguero. Primero con un remate desde media distancia de Nicolás Fernández que exigió más de la cuenta a Everson: el arquero brasileño le ganó también un duelo clave a Santino Andino en una definición sin ángulo, pero que el reflejo del brazo izquierdo desvió la buena dirección cruzada y, luego, también reaccionó dubitativamente ante un lanzamiento del ágil extremo que también tuvo algo de centro.

Parecía que los de Ribonetto tenían la historia controlada, al menos, para salir al segundo tiempo y seguir arremetiendo en busca del gol necesario. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pasó a precisar dos. Porque tras una infinidad de rebotes en su área, el lateral Natanael calculó el pique y se llenó el empeine con la pelota para cruzarla al poste derecho de Franco Petroli, a los dos minutos.

Si ya corría de atrás, la frustración ahora era doble. Los cambios fueron quitándole la forma y ya su búsqueda empezó a basarse en el cómo sea. Eso le permitió a Mineiro a atacar con espacios, pero concluyendo mal en los últimos metros. Innegable que ganó paciencia, mientras el local fue llenándose de infracciones.

Hulk, que marcó el 2-1 de la ida, no estuvo encendido y la diferencia de los mineiros esta vez fue gracias al lateral derecho. ANDRES LARROVERE� - AFP�

Everson (figura absoluta) volvió a ser la pesadilla de Godoy Cruz, incluso, en un complemento desprolijo. A falta de ocho minutos les impidió hasta la fortuna de un centro de Pol que se desvió en Guilherme Arana y casi se mete por el descubierto primer palo, pero apareció la volada estupenda sobre la línea para impedir el entusiasmo en la agonía.

En el final fue echado Walter Montoya por un golpe sin pelota. Hubo cruces entre los suplentes, que amagaron con pelearse en el campo: el ánimo mendocino se mantuvo caldeado por aquella decisión arbitral del penal no cobrado. “Una vergüenza lo que hicieron”, despidieron a Felipe González. El Tomba, eliminado, mientras que Mineiro irá contra Bolívar, de Bolivia.