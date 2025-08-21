Independiente vs. U de Chile: Patricia Bullrich anunció que el Estado pidió ser querellante en la causa que investiga los disturbios

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves por la tarde que el Estado argentino pidió ser querellante en la causa penal que investiga los incidentes que tuvieron lugar durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, y acompañada del ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, la funcionaria justificó la solicitud: “No puede la Argentina estar dando vueltas en el mundo por la imagen del destrozo que tuvo lugar ayer en un partido de Copa Sudamericana. Nos vamos a meter en la causa”. Y afirmó: “Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga”.

Para la titular de la cartera de Seguridad, las fuerzas de seguridad tendrían que haber actuado para impedir lo que calificó como “un espectáculo deplorable y violento”. “Ni bien se tiró la primera piedra, se tendría que haber actuado para evitar lo que sucedió después. Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas”, dijo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Gustavo Garello - AP

E insistió: “No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo. Eso es algo que le reclamamos a los estado provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y concreta en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.

Durante el uso de la palabra, también responsabilizó a la Conmebol, que lidera Alejandro Domínguez, por los disturbios: “No se sabía si se iba a suspender el partido o no. El árbitro [Gustavo Tejera] es parte del problema. Debía haber resuelto con rapidez e ineficiencia. No se hizo. Es algo que no puede volver a pasar”.

Se mostró además sorprendido por que los detenidos sean únicamente simpatizantes del cuadro chileno y advirtió: “Se están llevando adelante tareas de identificación de la barra brava de Independiente, que fueron parte también del espectáculo violento que tuvo lugar al final de la jornada de ayer en Avellaneda”.

Incidentes entre la barra de U de Chile y la barra de Independiente Gentileza/ Luis Santiago

En otro tramo de la conferencia, Bullrich ofreció detalles sobre la reunión que mantuvo con Elizalde: “Hemos hablado sobre las cuestiones centrales del problema en general y de la circunstancia del día de ayer”.

“En la cuestión general, Argentina hace muchos años que trabaja con tribuna segura, verificando todos y cada uno de los violentos que intentan entrar a las canchas. Eso, el día de ayer, no fue una excepción. El que quiere ser jefe de la barra brava de Independiente no pudo entrar al estadio”, destacó la ministra de Seguridad.

Y acotó: “Ya hemos firmado con Chile un protocolo de entendimiento para poder generar estos cambios cuando hay partidos de fútbol. Y no solamente en relación al deporte sino también en relación al crimen organizado”.

Álvaro Elizalde: “La violencia es inaceptable”

El ministro del Interior chileno, por su parte, veló por la seguridad y el bienestar de los más de 90 detenidos luego de los incidentes: “Estamos preocupados por sus condiciones de salud. Esperemos que reciban la mejor atención. Adicionalmente, nos preocupa el trato que se le da a quienes están privados de la libertad. A efectos de que se respeten todas sus garantías, entendemos que Argentina es una democracia, un Estado de Derecho”.

“La razón de la visita es acompañar a quienes resultaron heridos ayer y conocer en detalle la situación de los detenidos. Acá da lo mismo la nacionalidad y los clubes. La violencia es inaceptable”, sostuvo.

Y concluyó: “Esta reunión nos va a permitir un trabajo conjunto entre ambos gobiernos para redoblar nuestros esfuerzos en la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos. Hay que ser categóricos. Agradezco a la ministra por su disposición para recibirnos. Fue un viaje intempestivo en virtud de la barbarie”.