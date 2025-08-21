Video: así quedó la cancha de Independiente tras los violentos incidentes, destrozos y caos con hinchas de U. de Chile

El dron de LN+ recorrió este jueves la cancha de Independiente convertida el miércoles por la noche en una escenario de violencia.

En las imágenes se pueden ver las cuatro “gargantas” del estadio a la altura del córner, cerca de la tribuna Pavoni alta, desde la que los simpatizantes de Universidad de Chile arrojaron hacia abajo partes del estadio contra hinchas locales.

Aso quedo la cancha del Rojo

El dron capturó pedazos de mampostería, escobas, de sanitarios, basura, butacas de plástico, palos y caños: todos elementos que quedaron allí tras la batalla campal entre las hinchadas de ambos equipos.

Ante la inacción de los 800 efectivos de las fuerzas de seguridad que estaban presentes, la barra brava local más de una hora más tarde agredió contra la treintena de hinchas chilenos que permanecían en la tribuna luego de que la policía iniciara un operativo para desalojar el estadio. Los vándalos de la barra del Rojo los atacaron y denudaron a golpes.

LN+ también difundió imágenes de pasillos rotos, baños destrozados sin inodoros y otras desmanes que realizaron los hinchas de ambos equipos en el salvaje enfrentamiento.

Una noche violenta

Todo se inició durante el primer tiempo. Desde el sector superior de la grada sur comenzaron a caer trozos de mampostería, butacas de plástico y cuanto elemento encontraban en los baños hacia la gente que era blanco fácil unos metros más abajo. Los hechos recrudecieron cuando iba a iniciarse la segunda parte. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera quiso iniciar la misma, pero a los dos minutos debió suspenderlo porque la situación comenzó a hacerse insostenible.

La batalla campal en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó como saldo al menos 23 personas heridas y atendidas en centros de salud bonaerenses. Dos de ellas, ambas simpatizantes de Universidad de Chile, permanecen internados en grave estado de salud en el Hospital Fiorito tras ser intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves.

Copa Sudamericana: Independiente vs. Universidad de Chile. Incidentes Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Sudamericana. Facundo Morales - FOTOBAIRES

Según informaron fuentes con acceso a la investigación ante la consulta de LA NACION, esas personas ingresaron al centro de salud con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento, e incluso una de ellas presentaba tres cortes en la cabeza.

Un informe señaló que 125 personas fueron detenidas pero otros hablan de 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense.

En un comunicado la Conmebol anunció la cancelación del encuentro y la derivación del caso a sus Órganos Judiciales. El partido no se reanudará y quedará esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.