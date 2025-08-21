Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber

Independiente jugaba contra Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana en la noche de este miércoles 20 de agosto. Sin embargo, el encuentro tuvo que ser suspendido durante el segundo tiempo por incidentes violentos entre los hinchas presentes en el estadio del Rojo. Luego la Conmebol canceló el partido por "falta de garantías de seguridad".

Qué pasó entre en el partido de Independiente y Universidad de Chile

Inicialmente, el partido se suspendió cuando hinchas aparecieron en el campo

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado el 20 de agosto en Avellaneda, fue cancelado debido a graves incidentes de violencia entre las parcialidades. Lo que comenzó como un encuentro de fútbol, con el marcador 1-1 en el segundo tiempo, se transformó finalmente en una noche violenta que dejó un saldo de numerosos heridos y detenidos, y puso en evidencia serias fallas en el operativo de seguridad.

El encuentro fue suspendido a los 2 minutos del segundo tiempo por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, cuando espectadores ingresaron al campo de juego en medio de la escalada de violencia en las tribunas. La situación se tornó insostenible, llevando a la cancelación definitiva del partido por parte de la Conmebol, que argumentó la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.

¿Cómo se inició la violencia entre los hinchas?

Los problemas comenzaron en el primer tiempo, pero se agravaron al inicio del segundo tiempo. Simpatizantes de Universidad de Chile, ubicados en la bandeja superior de una cabecera, comenzaron a arrojar “pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios” hacia los hinchas de Independiente que se encontraban debajo, sin contención. También lanzaron “monedas, piedras, restos de mampostería, palos de escoba, bombas de estruendo y todo tipo de proyectiles”.

¿Cuál fue la respuesta de la barra brava de Independiente?

Ante la inacción policial, la barra brava de Independiente reaccionó. Ingresaron al sector de los visitantes para ir al choque con los de Universidad de Chile. Se reportaron golpizas, personas desnudadas y golpeadas, e incluso casos de individuos que cayeron o fueron tirados desde el sector alto al de abajo.

En las últimas horas, circularon videos en las redes sociales que mostraron cómo los barras del Rojo les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos. Se informó que un hincha de U. de Chile incluso saltó al vacío desde la tribuna al no tener escapatoria.

Un hincha de U. de Chile saltó al vacío

¿Qué medidas tomó el árbitro y la organización del partido?

El árbitro Gustavo Tejera detuvo el partido provisionalmente cuando la situación se hizo insostenible y algunos espectadores pisaron la cancha. Posteriormente, se informó por altavoces que la parcialidad de Universidad de Chile debía retirarse completamente del estadio para que el partido pudiera reanudarse. Los equipos se marcharon a los vestuarios con la idea de esperar la evacuación, pero la situación empeoró. Finalmente, a las 23.37, se conoció la suspensión definitiva, oficializada minutos después como cancelación.

¿Cuál fue el saldo de heridos y detenidos?

Los reportes varían, pero se habla de un alto número de afectados. Un informe inicial mencionó 177 hombres, cinco menores y tres mujeres heridas, y 125 personas detenidas. Otros reportes indicaron 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense y 10 lastimados graves. Algunos heridos fueron trasladados al hospital Fiorito en estado de gravedad.

La cantidad de personas heridas por los incidentes ALEJANDRO PAGNI - AFP

¿Cómo actuaron las fuerzas de seguridad?

La seguridad estuvo a cargo de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 150 agentes de seguridad privada, la mayoría de los cuales se encontraban fuera del estadio. A pesar el número de policías, no se previno los incidentes y tampoco se tomaron acciones a medida que escalaban los incidentes. Los efectivos nunca subieron a la tribuna y ni siquiera se acercaron a la tribuna donde se sucedían las agresiones durante los momentos más críticos.

¿Qué decisión tomó la Conmebol respecto del partido?

Más de una hora después de la suspensión, la Conmebol difundió un comunicado oficial respecto de lo ocurrido. La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

Además, agregó que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

¿Qué impacto tuvo el incidente a nivel político?

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó sobre los incidentes entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente X

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó públicamente en X sobre lo sucedido. “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

Boric también afirmó: “Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”. En otro mensaje, sentenció: “Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”. El mandatario encargó al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, visitar a los detenidos y heridos.

¿Cómo era el contexto deportivo del partido antes de la suspensión?

El partido de ida había terminado 1-0 a favor de Universidad de Chile en Santiago. Al momento de la suspensión, el marcador era 1-1 en Avellaneda, lo que favorecía al equipo chileno para clasificarse a cuartos de final. Independiente necesitaba ganar por al menos un gol para forzar una definición por penales. El gol de Universidad de Chile fue de Lucas Assadi a los 10 minutos, y el empate de Independiente lo marcó Santiago Montiel a los 27.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.