Copa de la Superliga. Tigre-Gorosito, un futuro condicionado a las continuidades

El Tigre de Gorosito generó una situación insospechada para el fútbol argentino.

Tigre vive un momento que disfruta, aunque no sabe por cuánto tiempo. Entre la comisión directiva, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Gorosito y un plantel experimentado lograron transformarse en la sensación de la Superliga (aunque el nivel de juego y los últimos resultados positivos no lograron evitar el descenso a la B Nacional) , el mismo equipo está con un pie en la final de la Copa de la Superliga y genera la admiración de propios y extraños. Sin embargo, el proyecto todavía no tiene definida su continuidad, ya que la sociedad Tigre-Gorosito está atada a lo que suceda con el plantel. Si la mayoría de los futbolistas se queda, el entrenador seguiría. De lo contrario, el ciclo se interrumpiría.

"Por nuestro rendimiento, los jugadores y yo tuvimos propuestas de acá y del exterior. Salvo Menossi y Janson (NdeR: serían ventas que a Tigre le generarían un buen ingreso económico), todos se quieren quedar a jugar en la B Nacional y yo prometí quedarme si eso pasaba. Di mi palabra en Tigre que si se quedan todos dirijo al equipo en la B Nacional", explicó Gorosito ayer en declaraciones a Radio Mitre. Y reconoció que le dijo a Walter Montillo directamente: "Si vos te quedás, yo me quedo".

¿Y entonces? Por el momento, el enfoque del entrenador y el plantel está puesto en la revancha con Atlético Tucumán, que será el próximo sábado en Tucumán, desde las 18.45. Más allá del abultado resultado de la ida, nadie quiere confiarse de más con el 5-0. Incluso el mismo Pipo puso como ejemplo lo que le había pasado a Barcelona ante Liverpool, por la Champions League.

¿Por qué Gorosito ata su continuidad a que sigan la mayor cantidad de los jugadores? Después de ganar cada partido, el DT repite que la clave de esta campaña son los futbolistas y ayer dejó su pensamiento: cuando le fue mal en los equipos fue porque eligió dar el sí en momentos en los que no estaba convencido del material que contaba. Por eso, aclara, le seduce más la idea de dirigir a este mismo plantel en el ascenso que a otro equipo en primera división. Pero siempre y cuando le mantengan el plantel.

Además, pone en juego también ser un hombre de Victoria: "Yo soy de por acá cerca, me quieren. Conozco el barrio más alto y el más bajo. Me conocen. No se me caen los anillos si voy a comer a una casa con piso de tierra. Pero una vez me criticaron porque no salió el equipo a jugar el segundo tiempo de la final de la Copa Sudamericana en Brasil (en 2012 y se proclamó campeón a San Pablo). ¿Mirá si yo voy a tomar una decisión así? Fue el cónsul argentino, que nos dijo que no estaban dadas las garantías de seguridad para que salgamos del vestuario", agregó en declaraciones a Radio La Red.

Los jugadores también quieren que siga Gorosito y que se mantenga el plantel. El arquero Gonzalo Marinelli explicó: "Nos encantaría ganar la Copa y mantener esta base en la B Nacional, que siga Gorosito. Se armó un grupo muy bueno. No es casualidad la campaña que estuvimos haciendo". Y Federico González agregó: "No le cierro las puertas a jugar en la B Nacional, pero por ahora estoy enfocado en esta definición de la Copa de la Superliga".

Pero el futuro se resolverá día a día. "Yo estoy muy tranquilo porque todos los jugadores se quieren quedar a pelearla, de esta manera hay mas chances de que yo me quede", repite Gorosito. Habrá que ver hasta qué punto entre todos logran darle continuidad a un equipo sensación que, parece, todavía tiene mucho para dar.