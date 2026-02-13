Torneo Apertura: Tigre le ganó a Aldosivi, sigue invicto y es líder del grupo B

Después de la goleada por 4-1 sobre River en el Monumental el sábado pasado, Tigre volvió este jueves a casa, allí donde inmediatamente antes había derrotado también a Racing. Y en su marcha invicta por el grupo B del Torneo Apertura, en el inicio de la quinta fecha el Matador se subió a la cima al vencer por 1-0 a Aldosivi, que todavía no encuentra el éxito en el torneo.

En un arranque furioso, antes de los 10 minutos los dos equipos ya habían tenido dos ocasiones para marcar. E iban 12 cuando David Romero abrió el marcador con una definición con clase, tras ganarle la espalda a los centrales del Tiburón y controlar con categoría un gran pase aéreo de Alan Barrionuevo desde el otro campo. Astuto, el delantero la acomodó y enseguida, antes de que vuelva a tocar el suelo, resolvió ante la salida del arquero Axel Werner.

El golazo de Romero

El tanto le dio más energía al local, que siguió intensamente en la búsqueda, y fue un impacto para el equipo marplatense, desconcentrado por un largo lapso. En la incertidumbre, un palo y una volada bárbara de Werner en una definición de primera de Ignacio Russo desde fuera del área evitaron que Tigre aumente la diferencia rápidamente. Nacho estaba imparable por todo el frente de ataque.

La picardía y la puntería hacían la diferencia. Uno llegaba con bastante precisión: de los primeros cinco remates que tuvo al arco, uno fue gol y dos dieron en los caños. El otro tenía la mira corrida, con intentos que, en el mejor de los casos, estallaban contra la parte externa de la red, a los costados. La primera etapa concluyó con Aldosivi manejando la pelota sin ideas claras y el local listo para apostar a transiciones veloces al recuperarla.

Junior Arias, de Aldosivi, intenta una definición ante la marca de Jalis Elías, de Tigre; el remate se irá desviado Prensa Aldosivi

En la segunda etapa, Tigre cedió más el protagonismo en un juego que perdió intensidad y brillo. El alto caudal de partidos seguidos en este inicio de temporada hace que haya que competir graduando los recursos cuando se puede. Más cortado, más lejos de los arcos, con numerosos centros fallidos y movimientos más previsibles... Durante 20 minutos, lo mejor fue una llegada del Tiburón en la que Guillermo Enrique tiró un pase atrás y Junior Arias remató muy arriba del travesaño casi desde el punto penal. El mismo Aldosivi, aunque en un marco con un contraste significativo de lo ofrecido por ambos equipos en el primer tiempo.

Con los cambios, en el último cuarto de hora el visitante hizo el último esfuerzo (sin lograrlo) por torcer el destino. Por su parte, Tigre buscó cuidar la pelota a partir de la entrada del Pity Martínez y proteger la ventaja (y el triunfo). Russo llegó a cabecear un centro que fue directo a las manos de Werner. Y el arquero sacó el córner un tiro desde 30 metros de Martín Garay, otro de los que ingresaron desde el banco.

Lo mejor de Tigre - Aldosivi

Aún así, el cierre fue con el conjunto de Victoria resistiendo más cerca de su área, con su arquero, Felipe Zenobio, participando del juego sólo para descolgar centros que no llevaban peligro. Ninguna de las más de diez llegadas del rival fueron una exigencia para él. Y Tigre lo celebró saltando a la punta, al menos hasta que este sábado juegue Independiente Rivadavia, ahora escolta a un punto, ante Belgrano de Córdoba, el tercero.