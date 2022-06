Corinthians - Boca: ¿Qué dijo el VAR en la jugada que todo Boca reclamó penal?

Corría el minuto 18 del segundo tiempo cuando Sebastián Villa ganó en velocidad y llegó hasta el fondo. El colombiano de Boca tiró el centro y la pelota dio en el cuerpo y luego en el brazo derecho del lateral Bruno Méndez, de Corinthians. Villa y Darío Benedetto se fueron encima del chileno Roberto Tobar, árbitro principal del partido disputado el martes en la Arena Neo Química de San Pablo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A continuación, el intercambio con los asistentes de VAR a propósito de esa jugada: el principal fue el venezolano Juan Soto, secundado por el paraguayo Eduardo Cardozo.

—Va largo. Inicio APP. Ganó, ganó...ojo, posible fuera de juego—, dice Soto al ver la jugada en la que Villa le gana en velocidad a su marcador. En cuanto la pelota da en el brazo de Méndez interviene Cardozo, el asistente de VAR.

—Posible penal, están reclamando—, relata Cardozo, y pide las imágenes.

—Está muy pegada al cuerpo. Dame el punto de contacto exactamente. Muy pegada al cuerpo, eh—, infiere Soto. Es un indicio: los asistentes tecnológicos juzgan que el brazo de Méndez no está extendido, sino que al momento del impacto de la pelota está pegada al cuerpo. En esta línea de razonamiento, no habrá penal para Boca.

—Muy pegada al cuerpo la mano, en el momento del contacto. Me parece posición natural—, agrega Cardozo. En este momento, los jugadores de Boca reclaman y la cancha es un grito. “La están mirando”, explica el chileno Roberto Tobar, árbitro principal del juego.

—Esa no, la primera. La primera es la mejor. Esa. ¿Viste?—, añade Cardozo mientras los asistentes de video van cambiando las cámaras. La jugada se ve desde diferentes ángulos. Se quedan con una imagen en la que el brazo aparece pegado al cuerpo al momento del contacto. Sobre la base de esa cámara, los asistentes de VAR toman una decisión: Tobar puede reanudar el juego y no hay penal para Boca. Así lo informan.

—Chequeo completo, Roberto. Puede reanudar—, dice Soto. Y el partido continúa.

El video con el diálogo del VAR

La bronca de Del Potro por el penal no cobrado

“¿Me explican por qué no fueron a chequear al monitor la mano? A veces es difícil entender cómo aplican el uso del VAR. #CONMEBOL”, protestó Juan Martín del Potro, reconocido simpatizante de Boca, a través de su cuenta de Twitter. Se refería, justamente, a la jugada de Bruno Méndez con Villa y a la decisión de los asistentes tecnológicos de no llamar a Tobar a chequearla en el monitor.

Me explican por qué no fueron a chequear al monitor la mano? A veces es difícil entender cómo aplican el uso del VAR. #CONMEBOL — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 29, 2022