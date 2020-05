Fuente: Archivo

A pesar del deseo de diversos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y de los grandes clubes del país, la idea de retomar la actividad profesional con público en los estadios empieza a difuminarse . Este mediodía, el presidente Alberto Fernández le puso un freno a la posibilidad de que los hinchas puedan asistir cuando la pelota vuelva a correr en el país.

"Es un tema en el que hay que moverse con cuidado. Lo que no podemos es volver a la aglomeración de gente, eso es muy riesgoso. Los estadios argentinos ni siquiera tienen todo con platea como los europeos, por lo que el contacto es muy grande. Me parece que por mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos. No veo en lo inmediato el fútbol con público", destacó el presidente Fernández en diálogo con el programa "Pasaron cosas" de Radio con Vos.

"Por ahí podemos empezar a disfrutar el fútbol por televisión, pero también hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores. Mirá que lo amo y ahora que me enteré de que Argentinos Juniors entró a la Libertadores me muero de ganas", agregó el mandatario y luego, tras ser consultado sobre el regreso inminente de la Bundesliga alemana, desestimó que las estaciones climáticas tengan demasiada influencia en la decisión.

"En estos días cuando hablaba con Merkel, ella me decía que gracias a Dios entraban en el verano. Y yo le decía que a nosotros nos entró en el verano y en Ecuador hizo estragos, por eso no es verdad que sea un virus del invierno. Es un virus que afecta a las vías respiratorias, como muchos otros, pero funciona bien en el verano y con temperaturas altas. Yo creo que hay que ser cuidadosos. Por eso, para volver a tener fútbol, necesitaremos un testeo permanente de la salud de los jugadores ", agregó Fernández.

Por otro lado, mientras la AFA todavía debe decidir qué ocurrirá con los torneos de ascenso y cómo será la diagramación y el formato de la primera división para la próxima temporada, el presidente de la Nación dejó su opinión acerca de lo que vendrá , en medio de la polémica por la nueva Liga Profesional que podría tener de 26 a 30 equipos.

"El fútbol ha cambiado mucho y tiene mucho de negocio, más con la intervención de la televisión. Hay mucho más mercantilismo. Es muy distinto a lo que era cuando yo era chico. Pero particularmente a mí encantaban los torneos largos como el Metropolitano y el Nacional, que jugaban más de 30 equipos. Pero ya mi opinión en este punto vale poco", comentó Fernández.