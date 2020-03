El arquero argentino Sebastián López acababa de convertirse en refuerzo de Deportes Temuco de Chile, luego de defender a Cobresal. Crédito: El Mercurio (Chile)

El arquero argentino Sebastián López, que actúa en el fútbol chileno, tenía todo listo para llegar a Deportes Temuco y de inmediato colocarse a las órdenes de su DT. Sin embargo, tendrá que esperar para debutar en su nuevo club.

Sin saberlo, ex Cobresal, compartió vuelo con un pasajero contagiado de coronavirus y ahora entró en período de cuarentena: estará 14 días sin salir de su casa.

El viaje se produjo el pasado viernes. López abordó el avión de Santiago a Temuco donde poco después se comunicó que también iba un paciente infectado. Por protocolo, las personas que viajaron más cerca del contagiado fueron contactadas para que entraran en cuarentena. Y López fue uno de los 27 notificados.

Según dio a conocer El Mercurio, el portero fue contactado por la autoridad sanitaria de la región de La Araucanía, cuya Secretaria Regional de Salud, Katia Guzmán, reveló que el pasajero que dio positivo "entró en cuarentena y aislamiento".

" No me han hecho los exámenes todavía porque no he presentado síntomas . A las personas que estaban más cerca del contagiado las aislaron. Yo iba en los asientos de adelante", reconoció el arquero de 34 años, surgido en Banfield. "Me aislaron por una cuestión de protocolo y medida de precaución de parte de la institución. Llegué al club y me dijeron que volviera a casa porque venía en el vuelo que hubo un caso de coronavirus", añadió. Ahora López estará dos semanas sin entrar con sus nuevos compañeros. Mientras deberá permanecer en cuarentena a la espera de ver si tiene síntomas o finalmente no tuvo contagio.

Fuente: El Mercurio/GDA