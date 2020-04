Domínguez e Infantino, en un encuentro anterior: hoy los presidentes de Conmebol y FIFA se comunicaron en una teleconferencia Fuente: AFP - Crédito: Juan MABROMATA

Nadie sabe cuándo volverá a rodar la pelota . Ni el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , ni el máximo dirigente de la Conmebol , Alejandro Domínguez, ni el flamante presidente de la Liga Profesional argentina , Marcelo Tinelli. Los tres participaron en forma virtual del Congreso de la Conmebol , que sirvió para que la entidad sudamericana aprobara su balance anual y reservara US$ 27 millones para afrontar contingencias económicas futuras .

"Ningún partido vale una vida humana", aseguró Infantino, quien destacó que la FIFA estará presente para ayudar a los clubes y las asociaciones nacionales que lo necesiten. La entidad rectora del fútbol a nivel mundial cuenta con reservas equivalentes a US$ 2740 millones. "Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener fútbol, pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes", agregó el máximo directivo del fútbol mundial.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, resaltó en su discurso la buena posición económica de la confederación que preside, aunque anticipó que no hay una fecha límite para que la actividad futbolística regrese. Si hasta hace unos días se pensaba en los primeros días de mayo como una posibilidad para la reanudación paulatina de los partidos, el avance de la pandemia hace pensar que la espera será más larga. "Juguemos en equipo para preservar lo que hemos construido a lo largo de más de 100 años de vida institucional. Este es el partido más importante de nuestras vidas, no hay apuro para volver, porque cuando lo hagamos, lo importante es que estemos todos", dijo Domínguez.

El fondo de reserva

El Congreso sirvió para que la Conmebol presentara los números de su último ejercicio contable, que arrojó un superávit apenas superior a los US$ 28 millones y una facturación histórica de 509 millones de la misma moneda. Casi todo ese dinero será destinado a ese fondo de reserva, que podrá crecer en los próximos años hasta llegar a los 500 millones de dólares, el monto máximo para ese fin. Aunque hubo quienes especularon sobre el destino del fondo de reserva en tiempos de crisis económica por la pandemia de coronavirus, el balance de la Conmebol despeja dudas: "Al 31 de diciembre de 2019 la Conmebol ha constituido una reserva estatutaria sujeta a la aprobación del Congreso de la Conmebol del 2 de abril de 2020. El objetivo es hacer frente a futuras obligaciones que puedan surgir de la organización de los torneos".

"No queremos dejar de cumplir con nuestros compromisos y por eso destinamos ese dinero al fondo de reserva. Queremos seguir ayudando a los clubes y haciendo todo lo que hacemos", señaló una fuente de la confederación. Los 27 millones de dólares que se aprobaron en el Congreso de la entidad no serán distribuidos entre clubes ni asociaciones, sino que estarán disponibles por si algún sponsor se cae o si alguna señal de TV se atrasa con los pagos de los derechos. El estatuto habilitaba a la administración de la Conmebol a reservar una porción de sus ingresos para distintas contingencias. El Congreso, reunido hoy en forma virtual para cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes durante la pandemia, estableció que ese fondo tendrá un tope de US$ 500 millones.