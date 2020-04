Maradona sostiene que la AFA, liderada por Claudio "Chiqui" Tapia, está manejando bien la situación del fútbol argentino Crédito: Twitter Tapia

Diego Maradona se refirió a las consecuencias que la pandemia de coronavirus tendrá para el fútbol argentino y dijo al diario El Día no tener dudas de que la AFA "tomará las mejores decisiones para ayudar". Por ahora, los torneos están suspendidos y el equipo al que dirige, Gimnasia y Esgrima La Plata, es uno de los más complicados en la lucha por mantener la categoría, pero el martes próximo habrá una reunión que podría decidir que se cancelará el resto de la temporada y no habrá descensos.

El astro manifestó que tras la crisis por la enfermedad "la economía no va a ser la misma", analizó que "los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto" y fue muy elogioso para con la cúpula de la entidad madre del fútbol nacional: "Por suerte, tenemos grandes dirigentes en la AFA que -no me caben dudas- tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol".

Maradona consideró que el presidente de esa entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, "está haciendo un gran trabajo", y pidió "no olvidar eso" y ayudarlo. "Porque de esta salimos todos juntos", aseguró.

En otro sentido, reconoció sentir "tristeza" por la detención de Ronaldinho en Paraguay y expresó que el futbolista brasileño "no es un delincuente" y "sólo fue a trabajar" al vecino país. "Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir", apuntó.

"Ronaldinho es mi amigo y lo banco", afirmó Maradona Fuente: Archivo

El trabajo del plantel

Maradona contó que llama a diario a sus jugadores para interiorizarse sobre cómo llevan la cuarentena y cómo realizan los ejercicios, y destacó que "la tecnología hoy es un factor fundamental para no perder ritmo físico".

"Con el trabajo que estábamos haciendo, no tenía dudas de que íbamos a salir de la zona del descenso", subrayó el DT, pero no cantó victoria respecto a la permanencia de Gimnasia en la máxima categoría al plantear que "todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA". " Con el cuerpo técnico sigo planificando al pie del cañón para estar preparados para afrontar cualquier escenario posible", advirtió .

El entrenador comentó que "es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo" y confesó estar "ansioso por volver a Estancia Chica a trabajar con los muchachos" porque "el perfume del pasto es único". Y enfatizó, asimismo, que la relación que mantiene con los hinchas de Gimnasia es "hermosa", que lo enamoró "la pasión y la entrega de su gente" y que el club platense le "robó el corazón". ¿Por qué? "Me hace recordar al hincha napolitano, por la pasión y la fidelidad de la gente", rescató.

Gimnasia y su entrenador se juegan la permanencia en la primera A, pero pueden recibir una gran mano desde AFA Fuente: FotoBAIRES

Maradona explicó que retomó el diálogo con Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, porque "cree en el trabajo que hace". "Hoy tenemos que estar todos juntos tirando para el mismo lado", justificó. Y pidió no olvidar a "los jugadores del ascenso, que son los más golpeados por esta situación".

También tuvo un espacio para el entusiasmo ante la cuarentena. Puesto a imaginar el primer partido en el Bosque cuando se pueda volver a jugar con público, afirmó: "Será como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones. Espero que sea pronto".

Télam