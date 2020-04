Rustu fue dado de alta después de pasar 11 días internado por Covid-19 Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Luchó y ganó. Rustu Recber , exarquero de la Selección de Turquía y Barcelona , recibió el alta hospitalaria tras afrontar 11 días internado por coronavirus . A los 46 años, y tras superar 72 horas críticas con los peores síntomas , el turco logró dejar atrás la enfermedad y su pareja Isil Recber, además de confirmar la noticia a través de las redes sociales, dejó un mensaje positivo y de concientización en medio de la pandemia .

"Qué hermoso día, gracias a Dios. Después de 11 días de dificultades, mi esposo fue dado de alta. Aunque tengo que estar muy feliz, es agridulce porque hay muchos pacientes esperando la cura en los hospitales en este momento. Amigos, sus padres, madres, seres queridos y parientes... todos ustedes vivirán este hermoso día. Mis oraciones continuarán por aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos", escribió Isil Recber en su perfil de Instagram.

"A pesar de que mi marido es deportista, no fuma y se cuida, le ha afectado de esta manera. Para los fumadores es mucho más crítico", había escrito hace algunos días la mujer, y hoy reiteró su consejo de que "dejar los malos hábitos" es importante para afrontar y evitar la infección.

El 28 de marzo pasado, Rustu ingresó a un hospital de Turquía por Covid-19 y afortunadamente tanto su esposa como sus dos hijos dieron negativo en el test. Los primeros días fueron más que críticos, ya que afrontó 72 horas con fiebre, debilidad física, fatiga y pérdida de apetito que lo afectaron cruelmente. Recién el 1° de abril su esposa confirmó que ya se encontraba "estable dentro de una delicada situación general", pero sin minimizar la gravedad del cuadro.

"Las 72 primeras horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Padeció una fuerte debilidad, fatiga y pérdida de apetito... la piel se le volvió gris, al igual que los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no parecía terminar. Tampoco hablaba y tenía el pulso irregular", comentó Isil en historias de Instagram.

"No intentes ver los síntomas como un resfriado normal porque perderás el tiempo. Como con todo, detectarlo pronto es muy importante. No se aloja en la garganta y la nariz durante días, sino que se mueve rápidamente a otros lugares. Se acomoda rápido en los pulmones, se multiplica y comienza la neumonía", describió. "Esta es la batalla de un ser vivo contra un nuevo virus que ha cambiado de tamaño y no es conocido para el cuerpo humano", continuó su compañera con el relato y, además, agradeció los cuidados que le han dado a Rustu y le pidió a sus seguidores que "mantengan la calma y se queden en casa".

Rustu superó el Covid-19 tras afrontar 72 primeras horas críticas Fuente: Archivo - Crédito: EFE

El exarquero internacional de Turquía actualmente es Director de Desarrollo de la UEFA de Fútbol en la Federación Turca de Fútbol (TFF). En su etapa como jugador, tuvo un breve paso por Barcelona luego de haber brillado en el Mundial de Corea y Japón 2002, en el que su selección logró un histórico tercer puesto.

En la temporada 2003/2004, comenzó siendo titular en el equipo catalán, pero tuvo diferencias con el entrenador Frank Rijkaard, quien terminó otorgándole el puesto a Víctor Valdés. Fue la primera incorporación de la era de Joan Laporta como presidente del Barça y disputó únicamente ocho partidos, cuatro de la Copa de la UEFA y cuatro por la Liga. En su país actuó en los equipos más populares, como Fenerbahce y Besiktas, y se retiró profesionalmente del fútbol en 2012.