Dybala, desde Milán: "Lamentablemente las cosas en Italia están muy mal"

31 de marzo de 2020

Desde Milán, donde se recupera tras haber sido infectado por el coronavirus , Paulo Dybala habló y contó detalles sobre su actual situación, así como la realidad en Italia , su paso por la selección nacional y Juventus , y su vínculo con dos megaestrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . "Me siento bien, mucho mejor, estos días no tuve ningún síntoma, tampoco Oriana (Sabatini, su novia). Yo tuve algunos síntomas más fuertes, me quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos, notamos que algo no estaba funcionando bien. Después que nos dijeron a través de los tests que habíamos dado positivos, ahí empezaron a llegar otros síntomas, como tener tos, cansancio, yo tenía mucho frío... era un poco convivir con eso, y no desesperarnos", contó el cordobés en el comienzo de la charla con Juan Pablo Varsky para el sitio AFA Play, de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Es un poco psicológico, porque sentís algo y empezás a tener un poco de miedo, y decís es esto. Al principio yo trataba de no pensar que era eso, por ahí lo notaba pero no quería que fuese, luego salió lo de un compañero, luego otro, y luego fui yo. Era un poco convivir con eso, hablar con el doctor, a veces sentíamos dolor de cabeza, nos dijeron de no tomar ningún medicamento, el club nos mandó vitaminas y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor. Nos enteramos con Oriana después de una siesta. cuando me levanto tenía el teléfono con un montón de llamadas, y tenía mensajes en los que nos decía que teníamos el coronavirus. Llamamos a nuestras familias para que supieran antes de que el club subiera el comunicado, apenas nos enteramos charlamos entre nosotros para ver qué medidas tomar. La Juventus me llamó para saber qué hacíamos también, lo conversamos y después tenían mi aprobación para comunicarlo como lo hicimos. Oriana hizo un video para concientizar y que la gente no se lo tome a la ligera. Creo que en la Argentina estamos haciendo las cosas bien y pudimos anticiparnos", contó Dybala sobre la pandemia del coronavirus y los síntomas que sintió respecto de esta enfermedad.

El delantero cordobés también contó: "Nosotros estamos las 24 horas viendo la TV argentina, escuchando todos los partes médicos que se dan y los discursos que da nuestro presidente. Seguimos todo paso a paso porque nos interesa saber cómo están las cosas en nuestro país. Lamentablemente las cosas acá (en Italia) están muy mal, muere muchísima gente por día, los hospitales no dan abasto y hay mucha gente tratando de ayudar, muchos países mandaron doctores y enfermeros porque Italia no puede más con la cantidad de casos que hay. Y es importante que sepan, porque tengo amigos de un pueblo muy chico, que por ahí creen que el virus no va a llegar, que son pocos habitantes. Y yo les digo que ahora ni siquiera hubo casos de contacto con gente positiva, hay gente que se lo contagia y trato de hablar con ellos para que sepan que es para preocuparse. Tampoco me gusta hablar mucho porque hay gente más capacitada, yo sólo traté de transmitir mi experiencia. Por suerte nosotros estamos muy bien cuidados por la gente de Juventus, se portaron muy bien y eso que hay muchísimos casos. Yo trato de dar un mensaje con lo que me pasó, recomendar que la gente esté en su casa hasta que podamos salir de esto".

La videollamada entre Dybala y Juan Pablo Varsky

Dybala tocó varios temas en la entrevista. Aquí, las principales respuestas:

De Instituto a Juventus. "Nunca me había imaginado estar acá. En este nivel y con los compañeros que me toca tener en Juventus y en la selección nacional. Obviamente no soy el mismo de cuando tenía 17 años, porque cuando debuté era un chico, entendía poco de un montón de cosas y luego con los años todo fue cambiando, te parás diferente, son otros roles y experiencias. Seguro he cambiado, pero no dejo de ser yo, de tener mis ideas, de hacer lo que me gusta, de compartir cosas con mi familia. Pero cuando uno entra a la cancha, o entra a un vestuario, porque vas creciendo y viviendo cosas nuevas cada día que te dejan marcado y te dejan mucha más experiencia. Obviamente aprendés más de los errores que de los éxitos, en todo sentido. He podido ganar títulos acá en Juventus, en Palermo, no pude en Instituto pero no me puedo quejar en ganar trofeos y tener cosas positivas. De las negativas se aprende para seguir mejorando y salir adelante."

Su primera vez en el predio de Ezeiza. "Tenía 18 años, estaba Walter Perazzo como entrenador para ir a los Panamericanos, pero no pude estar convocado, porque el torneo era hasta menores de 21 y yo tenía jugadores más grandes que yo. Walter tomó esa decisión, que es respetable, aunque me hubiese encantado estar. Me acuerdo que ahí también conocí a Leo Paredes, al Colo Kranevitter, a Matías Cirigliano, un montón de jugadores más que tenían algo más de edad que yo. Con la selección mayor, se hablaba mucho de que iba a salir, en los medios se especulaba, se hablaba de mí y yo me había creado una expectativa muy grande. Yo recién llegaba a Juventus. salió la lista y yo no estaba, y me agarró una terrible amargura, yo era chico y mi familia me apoyó. Esperé, seguí esperando, las cosas me salían bien en el club, al mes siguiente, en octubre, otra vez salía la lista, pero no me creé ninguna expectativa para no desilusionarme, y esa vez sí fui convocado. El Tata (Martino) me llamó y fue una alegría inmensa, y lo compartí con mi familia y mis amigos, me puso muy feliz."

Su autocrítica por el desempeño en la selección. "Me hubiese gustado que fuera de otra manera en cuanto a logros. Me hubiera gustado poder dar más, hacer más goles, dar más asistencias, conseguir mejores resultados. Creo que en Juventus pude hacer mi carrera, pude hacer lo que siempre quise y en la selección no me pude desarrollar de esa manera, no pude jugar los minutos que quería en el Mundial o en la Copa América (de Brasil), pero siempre traté de respetar las decisiones de los entrenadores, porque la selección es un lugar que hay que dar el máximo, y el DT en esas competiciones tiene que poner al que ve mejor, y siempre respeté eso y traté de no crear problemas. En la Copa América traté de dar lo mejor, de dar la vida por la camiseta, como siempre, y en el partido con Chile tuve mi premio a entrar un ratito con hacer un gol que sirvió para la victoria, en una copa en la que merecimos muchos más. Yo trato de buscar qué es lo que estoy haciendo mal para mejorarlo, encontrar una solución, hablar con el entrenador porque quiero dar lo mejor y ellos van a saber qué es lo que hace falta para hacer lo mejor. Acá siempre pude jugar, ganar cosas importantes, llegar a finales de Champions, conseguir y hacer goles, y me falta lograr eso en mi selección. Ya tengo 26 años, ya no tengo 20 o 21, entonces trato de hablar con el entrenador para saber qué quiere que le dé y yo trabajar para eso.

Aquella frase sobre "lo difícil de convivir con Messi". "Yo creo que después de tanto tiempo a lo mejor lo podría haber dicho de otra manera, pero no hubo mala intención de mi parte y sí de la gente que lo quiso ver de otra manera, como ellos querían. Si vamos a hablar de fútbol en una conferencia, no me voy a sentar a criticar a un compañero. Si vamos a hablar de fútbol, y me quieren criticar, lo pueden hacer. Lo hablé incluso con Leo, y lo que quise decir es que es normal que muchas veces nos encontremos en una misma posición, porque yo jugué cinco años en esa posición en la que él estuvo quince años en Barcelona, nos sentimos cómodos ahí en la misma posición, entonces lo mejor es que un DT trabaje en eso, para que uno se adapte, es obvio que yo tengo que cambiar y buscar los espacios en los que él no está. Es lo que pasó en Brasil, lo hablamos con Scaloni, nos dijo que no quería que nos chocáramos y ahí salió mejor. Ahora, yo estaba hablando de fútbol, nada más. Yo trato de ser honesto con las respuestas, aunque a veces haya que ponerse el cassette. Digo lo que me identifica, después si alguien tiene mala intención, ya es algo que no depende de mí, es algo que no puedo controlar. Yo voy a ser sincero con lo que pienso, después habrá que ver qué importancia le dan a eso.

Cristiano Ronaldo y cómo se lo ve en Argentina. "A nivel personal, me sorprendió para bien, yo no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él, incluso en la Champions anterior quedamos afuera contra Real Madrid con el penal de Buffon y hubo muchas discusiones, con él en la cancha. Había mucha expectativa, pero cuando vino nos encontramos con otra cosa. Como persona es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y fuera del vestuario, siempre dispuesto para hablar, que muchas veces no son así las figuras. A veces se lo ve como un tipo agrandado o canchero, y yo una vez me senté a hablar con él, y en un viaje le comenté: "allá en Argentina un poco te odiamos por tu figura, tu forma de ser o caminar, pero me encontré con otra cosa", y él me dijo: "Yo sé cómo soy, estoy acostumbrado a recibir críticas por eso", y ahí empecé a verlo de otra manera. Después, en la cancha, el primer año no tuvimos la intensidad que encontramos este año, estábamos con mucho feeling, conociendo más sus movimientos dentro de la cancha, que el año pasado no lo encontré, no lograba complementarme con él y este año sí lo pudimos hacer."

Juventus, ahora. "Nosotros todavía no sabemos qué va a pasar, si se va a jugar o no, si nos van a dar el título o no, que tampoco ahora es lo más importante. Tenemos un grupo de chat dentro del equipo, y siempre hablamos ahí. El otro día me llamó Chiellini el capitán, y nos comentó que el club nos pedía una ayuda, porque ahora el club con esto que pasa tiene cero ingresos, y hace un par de años cotiza en bolsa, cambió su forma de trabajar. Entonces el capitán se comunicó con nosotros para ver una manera de ayudar, y firmaron un comunicado en el que acordamos brindar parte de nuestro contrato para ayudar. Hubo diferentes opiniones dentro del chat, hay jugadores que por ahí necesitaban más partidos para recibir un premio, y por ahí surgen diferentes ideas con un tema delicado, y es difícil, pero hablamos un poco los que hace más tiempo que estamos y llegamos a una conclusión para alcanzar este acuerdo, hasta que se decida lo que va a pasar."