Una situación insólita para un humilde equipo inglés, como consecuencia del coronavirus

Inglaterra dio por finalizada la temporada en el fútbol no profesional por el coronavirus . La decisión de la Federación inglesa (FA) de anular todos los resultados de las categorías por debajo de la séptima división generó polémica y dejó sin actividad a 91 ligas. No habrá ascensos ni descensos y los números obtenidos hasta la fecha no serán tenidos en cuenta .

Así, la temporada quedó suspendida, y uno de los principales perjudicados resultó Jersey Bulls FC, el equipo que ganó 27 partidos al hilo y se había asegurado el salto de categoría.

Estas competiciones no profesionales, todas las que van por debajo de la League Two, fueron declaradas nulas, por lo que carece de validez lo que se había disputado hasta ahora. Igualmente, se dio por concluido el fútbol femenino sin que se tengan en cuenta tampoco los resultados previos.

Jersey FC tuvo una temporada extraordinaria en el décimo escalón inglés (Division I de la Combined Counties League): triunfó en sus 27 compromisos, anotó 99 goles, apenas recibió siete, sumó 81 unidades y el segundo figuraba a 20 puntos (Famhan Town). Si bien al torneo todavía le quedaban varias fechas por jugarse, el equipo ya estaba matemáticamente ascendido a la Combined Counties Premier Division.

"Estamos decepcionados con la reciente decisión de la FA de anular la temporada y eliminar el arduo trabajo del club en los últimos ocho meses", remarcó el presidente del club, Russell Le Feuvre, en un comunicado. "Estamos extremadamente orgullosos de los maravillosos esfuerzos y logros de todos nuestros jugadores, equipo directivo y miembros del club", agregó. "También queremos agradecer a todos nuestros seguidores por su abrumador apoyo en nuestra primera temporada", sigue.

"Nuestra meta era ser promovidos en esta temporada, algo que lógicamente conseguimos. Que te saquen eso es algo difícil de digerir, pero obviamente hay cosas más importantes y más grandes en las cuales enfocarse en este momento", sostuvo el capitán James Queree en ITV Channel Sport.

Jersey FC, fundado en agosto de 2018, aseguró que presentará una queja formal ante la polémica resolución. Otros clubes de distintas categorías atraviesan situaciones similares. Vauxhall Motors, líder de la Division One South de la North West Counties League, era otra entidad que había obtenido un ascenso. También aparecía puntero South Shields FC. 'Los Marineros' se habían asegurado el salto a la National League, específicamente la sexta división. Esta institución tenía 12 puntos de ventaja sobre el FC United of Manchester, el equipo formado por los hinchas del Manchester United que terminaron enojados por la gestión de la familia Glazer en uno de los clubes más poderosos de Europa.

Por otro lado, La FA estudiará, además, el futuro del fútbol profesional. Las Ligas y competiciones estaban suspendidas hasta el 30 de abril, pero ahora la Federación Inglesa ya no pone fecha y podría seguir el camino del resto de divisiones y anular los torneos, lo que pondría en peligro la consecución del título por el Liverpool, líder destacado de la Premier League.

La tabla de posiciones en la que Jersey Bulls dominó de punta a punta