Cristiano Ronaldo supera en el salto a Fernando Marçal, pero Juventus perdió por 1-0 contra Lyon en la ida de la serie de octavos de final. Fuente: AFP

9 de mayo de 2020

El desquite de la serie de octavos de final entre Juventus y el Olympique de Lyon será el 7 de agosto en Turín, según lo informó este sábado el presidente de la entidad francesa, Jean-Michel Aulas. Así, el directivo puso una fecha de actividad a la máxima competencia europea de clubes, suspendida por la cuarentena de coronavirus, cuando su organizadora, la UEFA, todavía no ha confirmado cuándo hará la reanudación del torneo.

"El partido contra Juventus está confirmado para el 7 de agosto, en Turín y a puertas cerradas", dijo Aulas en declaraciones a RTL Foot. Ese encuentro de vuelta tendrá lugar cuatro meses y diez días después del de ida, celebrado en Lyon y que terminó con un triunfo del local por 1-0.

Lucas Tousart, aquí marcado por Adrien Rabiot, hizo el gol de la victoria de Lyon el 26 de febrero; cuatro meses y 10 días más tarde, el 7 de agosto, tendrá lugar la revancha en Turín. Fuente: AFP

Las principales ligas nacionales de Europa terminarían a fines de julio -a excepción de la francesa, a la que se ha dado por concluida- y la Champions, que tiene completados cuatro de los ocho cruces de octavos, se desarrollará a lo largo de agosto, pero ya con series a partido único. La semana que comenzará el día 11 tendrían lugar los cuartos de final; la del 18, las semifinales, y la final quedaría para la última semana del mes.

Además, el máximo responsable de Lyon lamentó que los dos clubes franceses sobrevivientes en la Champions, el suyo y Paris Saint-Germain, no puedan competir en igualdad de condiciones con los extranjeros a raíz de la abrupta finalización de la Ligue 1. "No teníamos ninguna obligación", aludió a la decisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). "En Europa somos una excepción. Si las apelaciones no tienen éxito, Lyon y PSG serán masacrados por equipos que tendrán una preparación que ellos no tienen", vaticinó Aulas.

Hasta ahora se han completado cuatro de los octavos de final: PSG 3 vs. Borussia Dortmund 2 (1-2 y 2-0), Atalanta 8 vs. Valencia 4 (4-1 y 4-3), Atlético de Madrid 4 vs. Liverpool 2 (1-0 y 3-2) y Leipzig 4 vs. Tottenham Hotspur 0 (1-0 y 3-0). Los cruces no completados son el de Juventus y Lyon, Manchester City 2 vs. Real Madrid 1 (el desquite tendrá lugar en Inglaterra), Chelsea 0 vs. Bayern München 3 y Barcelona 1 vs. Napoli 1.

