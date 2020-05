Coronavirus. La Liga europea que se reanuda el martes y tendrá público en julio

La Meistriliiga, de Estonia se reanuda mañana tras el parate por el coronavirus Crédito: Facebook FC Levadia

El fútbol en Europa de a poco comienza a reanudarse, más allá de que continúa la pandemia del coronavirus . La Liga Effodeildin, de Ias Islas Feores fue la primera en hacer rodar la pelota, el pasado 9 de mayo con diferentes medidas de precaución. La Bundesliga fue la segunda en retomar su actividad y lo hizo el fin de semana pasado, con millones de telespectadores que vieron el arranque de la competencia.

A estas dos competencias que ya están de regreso tras el parate forzado por la cuarentena hay que sumarle la reanudación de Liga de Estonia, que con tres partidos volverá a tener acción este martes con su campeonato de primera división que cuenta con 10 equipos.

Paide Linnameeskond, uno de los equipos que juega mañana en la reanudación del torneo Crédito: Facebook Paide Linnameeskond

Sólo la primera fecha se había jugado de la Meistriliiga haste que se detuvo el pasado 8 de marzo. Y mañana, Kuressaare vs. Nomme Kalju, Legion vs. Levadia y Paide vs. Tulevik, serán los partidos le darán continuidad a la competencia. Los dos encuentros restantes son el miércoles.

Ahora bien: la particularidad del torneo estonio es que los encuentros se jugarán con estadios vacíos por poco más de un mes y medio, y según un mensaje del gobierno nacional, a partir del 1° de julio se admitirán un máximo de 1000 espectadores por cada encuentro. "Lo más importante es que se restablezca esa conexión emocional en el estadio" entre el público y los jugadores, dijo el vocero de la federación estonia Mihkel Uiboleht a la AP el lunes.

FC Flora, el último campeón de la Liga de Estonia juega su partido el miércoles Crédito: Facebook FC Flora

Vale destacar que Estonia es un país del norte de Europa que cuenta con 1,3 millones de habitantes, en el que hubo 64 muertes por el virus hasta el pasado lunes, según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Durante el parate de las actividades, programas estatales y la UEFA ayudaron a mantener a flote a los clubes, aunque Mihkel Uiboleht dijo que "no podemos garantizar que no haya quiebras''. La federación espera recibir dinero inesperado por los derechos de televisación ante el interés que genera la liga estonia en vista de la paralización de actividades en la mayoría de los países.