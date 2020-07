Cuando los equipos argentinos vuelvan a las prácticas deberán tomarse medidas de distanciamiento social y los planteles serán divididos en grupos de no más de seis personas. Fuente: FotoBAIRES

Médicos y dirigentes del fútbol argentino tuvieron este miércoles su última reunión virtual por Zoom y definieron el protocolo sanitario de la actividad , que regirá para todas las categorías . El documento será entregado el próximo lunes al ministro de Salud , Ginés González García , el hombre encargado de autorizar el regreso del fútbol en la Argentina junto con el responsable de la cartera de Turismo y Deporte , Matías Lammens . Así, la AFA está lista para volver a la actividad cuando el Poder Ejecutivo entienda que estén dadas las condiciones epidemiológicas para hacerlo.

La versión final del protocolo tiene siete páginas y le restaban algunas certezas respecto de las categorías de ascenso. Se resolvió que los futbolistas que no tengan movilidad propia deberán ir a los centros de entrenamiento mediante un servicio "puerta a puerta" contratado por los clubes: los jugadores se subirán a estos vehículos en sus domicilios y deberán estar ya cambiados. El mismo servicio los trasladará hacia sus casas luego de sus prácticas. Además, se confirmó que en una primera etapa (los 30 días iniciales, al menos) los planteles serán divididos en grupos de no más de seis jugadores, y que se deberá guardar la distancia social de 1,5 metros.

Si bien se establecieron lineamientos generales para todos los clubes, una vez que sea aprobado, será cada institución la que apruebe su propio protocolo, con las variantes específicas que se tomarán en sus instalaciones. Además, la AFA hablará la semana que viene con el doctor Pedro Cahn, uno de los infectólogos que asesora al Gobierno en temas sanitarios, para ver cómo hacer para poder testear a los futbolistas una vez que regrese la actividad.

Las pruebas a los jugadores son un apartado clave del protocolo: la primera se realizará tres días antes de la reanudación de la actividad para evitar falsos negativos (portadores asintomáticos). La segunda, justo antes de la primera sesión de entrenamiento y, desde ese momento, habrá un test semanal.

Entre los oradores del encuentro, y además de Donato Villani, integrante de la comisión médica de AFA, estuvo Claudio Tapia, presidente de la entidad. Tal como había hecho en un mensaje público a través del canal oficial de YouTube, Tapia insistió en que las prácticas no regresarán hasta que todo el país esté en fase 4. De todas formas, y aunque no se haya hablado de fechas, los dirigentes descuentan que en agosto podrán comenzar con los entrenamientos. Parece una expresión de deseo, ya que la situación epidemiológica no da tregua y ayer la Argentina tuvo récord de contagios: más de 3600 casos.

