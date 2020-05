Christian Vieri, un delantero parco con la prensa y hoy un divertido conductor de un "programa" de charlas por Instagram Live. Crédito: Fifa

ROMA.- La heladera de Robbie Keane tenía 300 cervezas y nada más. Luigi Di Biagio organizó una fuga de la concentración en pijamas una noche. Álvaro Recoba se escondía entre los árboles para evitar corridas largas durante los entrenamientos.

Estas son solo algunas de las revelaciones anecdóticas que hace Christian Vieri en un programa de charlas informales en Instagram Live que se ha ganado una devota audiencia durante los confinamientos por el coronavirus. Lo que empezó como una broma entre Vieri, ex centrodelantero del seleccionado italiano, y sus compañeros en aquel Inter Daniele Adani y Nicola Ventola, hoy comentaristas televisivos, dio paso a un ritual nocturno emitido desde el departamento de Vieri en el centro de Milán.

Noche tras noche, el ex goleador llama a ex compañeros diseminados por Italia y el mundo para recordar el tiempo que pasaron juntos a fines en las décadas de los noventas y los dos mil. Ya habló con el brasileño Ronaldo, los argentinos Hernán Crespo y Juan Sebastián Verón y sus compatriotas Francesco Totti, Paolo Maldini, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta y Marco Materazzi. Todos están en sus viviendas, maldiciendo por el encierro.

Ronaldo, que formó una dupla temible con Vieri en Inter, le contó que estaba solo en España porque el resto de su familia se había ido a Brasil. "Nunca sufrí jugando al fútbol. Ahora sí estoy sufriendo'', le dijo el brasileño. "Eso es porque hacías sufrir a los defensores'', le respondió el "anfitrión" de las charlas. "Para mí jugar era una alegría. El entrenamiento es lo que no me gustaba'', admitió Ronaldo.

Robbie Keane sorprendió a Vieri con lo que tenía en la heladera. Crédito: Twitter

Otra noche Vieri se dobló de risa hablando de Keane, ex capitán de Irlanda, que jugó media temporada en Inter en el año 2000. "Todavía me hablo con él. Cuando llegó, yo era el único que hablaba inglés. Una noche fui a su casa y me preguntó si quería tomar algo. Le dije «sí, una Coca-Cola». Abrí la heladera y tenía como 300 latas de cerveza'', contó muerto de risa, aunque fuera de cámara. El italiano habla inglés perfectamente porque pasó su infancia en Australia.

El programa que cada noche lleva adelante Vieri da la sensación de que el oyente escucha una conversación privada, que accede a las vidas personales de los jugadores, empezando por la del propio "Bobo". La iniciativa comenzó cuando nació la segunda hija del ex delantero, Isabel, el 25 de marzo. Vieri habla del sueño de sus hijas y de sus ansiedades en relación con la recién nacida ("la vigilo toda la noche para asegurarme de que está respirando'') y lamenta lo excedido que está (dice pesar 106,5 kilos), no poder leer sin anteojos y lo mucho que le duele la espalda porque durante la cuarentena está todo el tiempo sentado. "Diez años después de retirarse uno se destartala'', le advirtió el conductor, de 46 años y que dejó el fútbol en 2007, a Totti, que hizo lo propio en 2017.

Vieri jugó en muchos equipos grandes -Juventus, Atlético de Madrid, Lazio, Inter, Milan, Mónaco, Fiorentina y el seleccionado azzurro - y le sobra gente con la que puede conversar.

Luigi Di Biagio se escapó en pijama de una concentración y ahora es director técnico. Fuente: AFP

Di Biagio, que hoy dirige a Spal en la Serie A, recordó cómo los dos se escaparon de la concentración de Inter una noche porque no soportaban el calor de su habitación. El portero del edificio donde vivía Vieri los miró curiosamente cuando se presentaron en pijamas. "Pasamos la noche en discotecas'', reconoció Vieri. Y Ventola narró que el uruguayo Recoba se escondía entre los arbustos cuando los entrenadores disponían corridas de un kilómetro. "Ahorraba 600 o 700 metros'', reveló.

Álvaro Recoba, holgazán a la hora de correr un kilómetro según lo delató Nicola Ventola. Fuente: AFP

El programa, que empieza a las 22.30 de Italia y generalmente dura hasta pasada la medianoche, es visto por unas 50.000 personas, y a veces llega a 100.000, una cifra más alta que la de la capacidad del estadio San Siro/Giuseppe Meazza, de Milán, que usan dos de los clubes en los que actuó Vieri, que nunca tuvo una buena relación con la prensa en sus días de futbolista. Por eso llama un poco la atención su soltura en estas charlas.

