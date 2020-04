Lammens señaló los cambios para el fútbol en los próximos meses Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens , anticipó este domingo que "por lo menos hasta fin de año" se jugará sin público en los campeonatos de fútbol argentino, siempre que se levante la veda preventiva en la actividad por la pandemia de coronavirus .

"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio. La Liga alemana de fútbol anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. No se si hasta el año que viene, (pero) por lo menos hasta fin de año, seguro", expresó el funcionario en declaraciones realizadas al Canal 26.

"Es muy difícil dar un pronóstico preciso o certero. El jueves (pasado) hablé con el presidente de la Liga española de fútbol (Javier Gómez Molina). Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente", agregó el ex presidente de San Lorenzo.

Lammens, de 40 años, señaló también que se va a "trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho".

En tanto, sobre la situación financiera de los clubes, en crisis por la suspensión de los torneos locales, el ministro argumentó: "Desde el Estado vamos a tener que trabajar con los clubes para que puedan llegar al otro lado de la orilla". En este sentido, se refirió a las ayudas que lanzó el Gobierno para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas, como los préstamos y el programa REPRO (Recuperación Productiva). "Mañana (lunes) o el martes vamos a tener el total de clubes que se inscribieron en el programa, tengo entendido que son muchísimos. Abrimos una línea especial de asistencia en el Ministerio para que puedan cumplir con los requisitos", aseveró el dirigente, que también anticipó una eximición de las contribuciones patrimoniales.

Y respecto de la posibilidad que los futbolistas del ascenso puedan cobrar el subsidio de 10.000 pesos, Lammens afirmó que por lo general "el jugador amateur tiene otro trabajo. Si es monotributista, depende la categoría, puede ir por ese subsidio".