Diego Maradona pide que todos los futbolistas cobren sus salarios

"El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. No está en la desesperación del que vive con pibes al día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia", generalizó Carlos Tevez , el capitán de Boca, respecto a la situación que atraviesan los jugadores profesional, hoy sin competencia por la pandemia de coronavirus . Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en muchos protagonistas del ambiente y los que las tomaron literalmente le salieron al cruce.

Uno de los que se sumaron al debate es Diego Maradona , que puso su contrato a disposición de Gimnasia para ajustarlo si es necesario para que los trabajadores del club cobren durante este tiempo. El Apache y Maradona se aman, pero en este contexto expusieron ideas que no van en la misma dirección. "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay otros que no pueden dejar de cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes les tienen que pagar . Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo el director técnico.

Maradona viró el foco hacia los dirigentes: " Hay algunos que ahora se hacen los b... y quieren aprovechar este momento para no pagar , pero vienen con q... desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes".

Aunque amigos, Carlos Tevez y Diego Maradona dieron opiniones enfrentadas sobre los ingresos de los futbolistas.

"En Independiente hay buenos salarios, pero los que cobramos bien seremos menos de siete. Hay chicos que no tienen para vivir el día a día porque son del interior y les cuesta", confrontó con Tevez Martín Campaña , el arquero uruguayo del Rojo. Sus palabras podrían ser tomadas, además, como tiro por elevación a los que conducen al club de Avellaneda, uno de los más grandes de la Argentina. "Creo que los más chicos tienen atrasado un mes, nada más. Imagino lo que debe de pasar en las categorías de ascenso de Uruguay. Yo jugué seis meses en Cerro Largo y Deportivo Maldonado. Ahí, si estaba seis meses sin cobrar, no tenía ni para comer", agregó ante Sport 890.

Otro que se mostró en la vereda opuesta a la del capitán de Boca es Gastón Fernández , de larga trayectoria en clubes de la Argentina, México y Chile, y actualmente en Estudiantes de La Plata. El presidente pincharrata, Juan Sebastián Verón, ya manifestó que le bajará los sueldos al plantel, tal cual lo harán otras entidades, como Racing y Talleres, de Córdoba. La Gata lanzó: "No creo que todos los jugadores de Argentina tengan la posibilidad de vivir como muchos piensan. Sin el jugador, la pelota no gira. Y en todo este circo, el que menos se lleva es el futbolista . No creo que hoy gran parte de nuestro plantel pueda sobrellevar una rebaja importante. Pero, en definitiva, tendremos que acatar órdenes. En nuestro país, el jugador ha perdido mucho dinero respecto al dólar ".

Gastón Fernández no está de acuerdo con los dichos de Tevez ni con la rebaja de sueldos en Estudiantes Fuente: FotoBAIRES

Entre los equipos más humildes, los futbolistas que se manifestaron mostraron un enojo por la generalización hecha por Tevez. "Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex presidente de la Nación [Mauricio Macri]. Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa, porque no lo estamos", sostuvo Emiliano Méndez , mediocampista de Arsenal, a Cielosports, de La Plata.

Luis "Pupi" Salmerón , que juega en la B Metropolitana por Los Andes y es un gran referente del ascenso, había marcado el camino del descontento con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Lo digo siempre a la hora d hablar y ponernos la bandera del pueblo somos todos genios, d boquilla o x redes sociales pero a la hora d actuar son pocos. y no todos los jugadores d fútbol viven 6 meses sin cobrar un sueldo". El goleador agregó: " Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. Y que estamos un par de meses sin cobrar y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal al que, si no cobra, se le complica vivir".

Otro jugador del ascenso en descuerdo es Federico Presedo , de Atlanta, que antes de exponer su mirada hizo una aclaración sobre Tevez: "Te considero un ejemplo para muchos chicos y chicas, y admiro todo lo que lograste viniendo desde tan abajo". Más allá de esa admiración, el mediocampista que juega en la segunda categoría respondió: "Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso, ya que capaz que no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas. Los sueldos del ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca. Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza parar vivir, a otros les alcanza para vivir al día y capaz que a otros pocos, porque son los menos, les alcanza para vivir y ahorrar algo. Espero que no lo tomes a mal, es sólo para que se entienda que seis meses o un año sin cobrar pueden vivir sólo unos pocos privilegiados".

Luciano Goux , de Defensores de Belgrano, sigue en actividad a los 40 años. Es otro de los que establecieron un contrapunto: "Ellos tienen más condiciones y por eso ganan tanta plata, que bien merecida la tienen. Acá le erró, se equivocó porque no conoce lo que es el ascenso, ir a trabajar para juntar un mango. Nosotros juntamos la guita para que todos puedan desayunar porque hay chicos que subieron de inferiores hace poco y no tienen. Él está acostumbrado a tener el desayuno y el almuerzo. El ascenso tiene muchas carencias, algunos clubes no pagan".

Cabe recordar que en la misma charla que mantuvo con el periodista Alejandro Fantino, Tevez había enfatizado también lo siguiente: "Tenemos que estar en los comedores, en los barrios donde más nos necesitan. Es fácil hablar desde el sillón de la casa. Nuestro caso no tiene comparación con quienes viven el día a día".

Pero la parte que eligieron responder quienes opinaron públicamente fue la de los ingresos de los futbolistas. Es la que generó una catarata de rechazos, que en paralelo terminan desnudando un reclamo a los clubes y al manejo de la economía del fútbol argentino. Acaso sea la punta de un iceberg que abre una grieta.