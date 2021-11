“Cortocircuito”: cómo es el tratamiento que realiza el Kun Agüero y cuáles son sus posibilidades de recuperación

Sergio Agüero tiene 33 años. Es un deportista de elite, que luce sano -más allá de las lesiones que padeció en su carrera- y no muestra traumas. Pero el atacante de Barcelona, muchacho de risa contagiosa y mirada chispeante, preocupó a todos hace unos días cuando jugando frente a Alavés, por la Liga, le faltó el aire, se mareó, se quedó en el suelo y, tras ser atendido por los médicos, se retiró por sus propios medios, aunque con semblante temeroso. El Kun, con dolores en el pecho, fue trasladado a un hospital y los estudios cardiológicos determinaron que había padecido una arritmia, un trastorno de la frecuencia cardíaca.

¿Cómo puede ser que un deportista tan joven, radiante y estudiado por un club europeo de primer nivel pueda sufrir un problema cardíaco de ese tipo? ¿Es factible? ¿Pudo haber corrido riesgo su vida en el campo de juego, como sucedió en junio pasado con Christian Eriksen, el danés que se desplomó durante un partido de la Eurocopa y recibió maniobras de reanimación? ¿El argentino podrá volver a competir? Preguntas que cualquiera que haya observado las imágenes del ex Independiente -y no es médico- se puede realizar.

Infografía sobre un corazón con un ritmo cardíaco normal (izquierda) y otro con arritmia.

“Hay muchos hallazgos anormales en los electrocardiogramas de los deportistas. Hay trastornos como las canalopatías, que pueden generar complicaciones serias. Hay alteraciones y cuadros con frecuencia cardíaca muy baja, deportistas que puede llegar a 30 latidos por minuto en situación de reposo o durante el sueño. Las taquiarritmias auriculares son hallazgos que pueden padecer los atletas de elite y esto sería lo que ha tenido el Kun Agüero. Entre las taquiarritmias las más frecuente son la fibrilación auricular, el aleteo auricular y la taquicardia paroxística. En el caso de la fibrilación auricular se pierde la sincronía del latido, se vuelve caótico, irregular y el gran problema es que perdés cierta eficiencia del corazón”, apunta, pedagógicamente, el doctor Enrique Prada, Coordinador del laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del CeNARD [Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo] y director de Deportest.

“En definitiva -prosigue Prada, ante LA NACION- esa arritmia puede generar un trastorno muy importante porque dependiendo de la frecuencia cardíaca alcanzada puede llevar a deteriorar la función cardíaca y hasta generar la formación de coágulos intravasculares. O sea que hasta tiene riesgos de generar un accidente cardiovascular embólico. Por lo general es frecuente en los pacientes de edad, pero tenés otras causas en gente joven como la hipertensión, el trastorno tiroideo, del sueño, edad, diabetes…, pero fundamentalmente la predisposición genética. Y en este caso diría que lo más importante puede ser esto. Se ha comentado que en el pasado tuvo algún episodio y fue tratado para solucionarlo. Eso hablaría de una predisposición genética” .

El doctor Enrique Prada, Coordinador del laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del CeNARD y parte del cuerpo técnico del equipo campeón de Copa Davis 2016.

Prada, que integró el cuerpo técnico del equipo argentino de Copa Davis en 2016, detalla: “Yo estaba mirando el partido y cuando (Agüero) se toma el pecho es claramente indicativo que hay un proceso anormal en marcha. La imagen es elocuente y hay que actuar inmediatamente. Según información periodística refirió que tenía palpitaciones, molestias en el pecho, sensación de mareo y falta de aire. El doctor del club lo ausculta y cuando van saliendo de la cancha se ve claramente cómo el médico le hace un gesto con los ojos y la cabeza a otra persona, como diciendo: ‘Llevémoslo al vestuario ya porque hay que trasladarlo a otro lugar’. Inclusive, cuando Agüero cruza la línea del campo de juego seguramente seguía con esa arritmia. Esta arritmia tiene múltiples tratamientos que dependen de la edad y de las causas: medicación, una cardioversión o la ablación por radiofrecuencia”.

-¿Qué Agüero haya sentido las palpitaciones fue mejor para generar una alarma inmediata y ser atendido? ¿De haber sido asintomático pudo ser una bomba de tiempo interna?

-En medicina decimos que el hecho de que aparezcan síntomas es mejor porque alerta y permite reconocer el problema rápidamente. Hay pacientes que pueden tener la arritmia y no la sienten. De hecho, la semana pasada tuve un corredor de maratón en el consultorio, estábamos charlando distendidos, le dije de hacer el chequeo anual, le hago el electrocardiograma y demostró la presencia de una arritmia; no se había dado cuenta. No tenía una frecuencia cardiaca muy alta, pero se trataba de una fibrilación auricular. En el caso de Agüero, sin dudas, su frecuencia sería mucho más alta porque estaba en el partido, pero la molestia precordial fue lo que permitió que él lo detectara y lo atendieran.

-¿Cuántos estudios cardiológicos suelen hacerse los deportistas de elite?

-El control para un apto físico deportivo es una vez al año. No obstante, cuando hay síntomas nuevos durante el año se revé la situación y se decide si hay que volver a estudiarlo o no. Ese chequeo al inicio de la temporada sirve para autorizar y planificar el trabajo del año. Que tengas el chequeo hecho o el apto deportivo no significa que en cualquier momento del año no debe reevaluarse la situación ante la presencia de cualquier síntoma o signo sospechoso.

-¿En el caso de Agüero pudo haber tenido la influencia su contagio de Covid-19?

-Si me preguntas si el Covid tiene que ver no puedo decir que no, porque tuvimos cinco casos detectados de miocarditis post Covid en deportistas de elite. Y la miocarditis puede dar trastornos como la arritmia. No obstante, se interpreta que (en el caso de Agüero) debe haber sido estudiado y su corazón no tenía secuelas en relación con el Covid. Además, cuando hablás de un deportista que tuvo antecedentes de joven, lo más lógico es que el origen esté en esa misma causa. Muchas veces lo que ocurre en la actualidad tiene que ver con la historia previa.

-Barcelona comunicó que Agüero es sometido a un procedimiento terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada y será baja durante los próximos tres meses. ¿Cómo se calcula ese tiempo?

-Depende un poco de cada escuela. Pero cuando se trata de un deportista de elite la indicación primordial es hacer una ablación por radiofrecuencia; es lo curativo. Este tratamiento soluciona el problema sin necesidad de recibir tratamiento farmacológico concomitante. Grafico el tratamiento: es como tener un cortocircuito en una conducción eléctrica y solucionarlo anulando esa alteración que generó el trastorno eléctrico.

Preocupación: el momento en el que Agüero se toma el pecho en el partido entre Barcelona y Alavés.

-¿Puede dar más detalles sobre el tratamiento?

-El método consiste en colocar un catéter por la ingle, así se llega al corazón y se hace un estudio electrofisiológico para ubicar el sitio que originó la arritmia. Se aplica radiofrecuencia y de este modo se soluciona el problema eléctrico que generó la arritmia y se obtiene la vuelta al ritmo normal. Tiene mínimos riesgos, porque al ser un método invasivo puede generar alguna complicación como, una pequeña necrosis, algún sangrado mínimo, etcétera. En general es un método sumamente seguro. Hay que tratar de hacerlo en agudo, ya que tiene una mejor respuesta. En agudo es en cuanto le detectás la arritmia, de inmediato. Revertís la arritmia y es el tratamiento definitivo. Tiempo después hay que reevaluar la respuesta ante el esfuerzo con el objetivo de ver cómo se comporta esa zona tratada. Cuando estipulás plazos tiene que ver con esos procedimientos. A veces una sola ablación no alcanza: necesitás más de una para solucionar el problema y es parte de lo probable en éste procedimiento.

-¿Se puede pensar en una continuidad normal de la carrera de Agüero?

-Sí, perfectamente. Hay muchísimos deportistas que han tenido este tipo de arritmia. El proceso es curativo y vuelven a la alta competencia . No todos los casos son lo mismo: el caso Eriksen es una cosa, el caso Agüero es otra. Hay que individualizar cada caso, tienen tratamiento y pronostico distinto. Un caso es el de Eriksen, que hizo una muerte súbita y tiene colocado un cardiodesfibrilador. El tipo de arritmia que padece el Kun es tratable y permitiría continuar con la práctica de deportes de alto rendimiento. El médico tratante, el doctor Brugada, es un número uno en este tipo de patologías. Ha venido a la Argentina muchas veces, es muy reconocido en el mundo de la cardiología. Hay que ser optimistas con el futuro de Agüero.

El escalofriante caso Eriksen

Christian Eriksen conmocionó a todos. El desmayo del jugador danés en pleno partido de la Eurocopa ante Finlandia, el 12 de junio pasado, resultó un impacto escalofriante. Fue sacado en camilla, trasladado a un hospital y estabilizado. Con los días se conoció que la intervención de urgencia de los médicos fue determinante para salvarle la vida.

El futbolista tuvo un paro cardíaco, pero se desconocen los motivos que lo originaron. Probablemente haya sido un arritmia. Le implantaron en el corazón un desfibrilador automático y se está estudiando cuándo y dónde podría regresar a la competencia. Las versiones indican que dejaría Inter para trasladarse a Ajax y jugar desde enero. En el fútbol italiano el reglamento no permite jugadores con desfibriladores, mientras que en la Eredivisie de Países Bajos, sí.

El defensor neerlandés Daley Blind, que no tuvo un episodio cardíaco como el Eriksen, pero al que le detectaron una arritmia en un estudio de rutina, también tiene un desfibrilador y juega en Ajax.