Cristian Pavón, un gran negocio para Boca adentro de la cancha o afuera de ella

26 de octubre de 2020

Es cuestión de tiempo para determinar cómo Cristian Pavón se convertirá en un muy buen negocio para Boca. Las piezas deben encajarse para el futuro del delantero, pero en cualquier caso será importante su nombre para los intereses del Consejo de Fútbol de Boca y para Juan Roman Riquelme como hombre que trata de satisfacer los pedidos de Miguel Ángel Russo. El final del préstamo del cordobés con Los Angeles Galaxy, de la MLS, es la clave de la historia, porque si la franquicia estadounidense no hace uso de la opción de compra, Pavón el primer día de 2021 deberá retornar a la Ribera.

Desde junio de 2019 que Pavón emigró del club y de la mano de Guillermo Barros Schelotto, el entrenador que lo impulsó en la primera división de Boca. La MLS fue la Liga en la que desembarcó y el reemplazo que encontró, después de un tiempo, fue Sebastián Villa. Parecía un problema resuelto para el club, pero los conflictos con el colombiano reubicaron a Pavón como una ficha importante para el entrenador xeneize.

El retorno a Boca de Pavón no está resuelto, aunque todo parece indicar que será el camino inevitable. Es que la cláusula que fijaron los dirigentes xeneizes cuando negociaron el préstamo del delantero es de 20 millones de dólares. Por el momento no hubo ningún tipo de movimiento para acercarse a esa cifra, más allá que hace un par de semanas se aseguró que los Galaxy harían una oferta por el cordobés. Sin embargo, lo que trascendió es que el número no sería el establecido en el contrato, pero que sí sería conveniente para Boca, que no descartaría una rebaja, pero si ese cifra está por encima de los 10.000.0000 de dólares. En cualquier caso, nada de todo eso sucedió.

Si bien la semana anterior la franquicia realizó una campaña en la que Pavón le pedía a los fanáticos que renueven sus abonos, en los Estados Unidos creen que el futuro del delantero está atado a lo que suceda con Guillermo Barros Schelotto, que no le encuentra la vuelta al equipo, acumula siete derrota en los últimos ocho encuentros y está último en la la Conferencia Oeste de la MLS. Incluso, en algunos medios aseguran que la relación entre el DT argentino y Dennis te Kloese, el director general de Galaxy, no pasa por el mejor momento.

Ahora bien, la vuelta de Pavón, que está bajo la lupa de Russo, no es una opción sencilla de resolver. Es que si bien el delantero tiene contrato con Boca hasta junio de 2022, el salario que cobra en la MLS (considerado jugador franquicia, lo que implica de los sueldos más altos) no podría ser el mismo en Boca, ya que deberá continuar con el acuerdo que ya tenía firmado con el club y con un dólar que se estableció con un techo en ese entonces. Por lo tanto, las posibilidades de renegociar ese vínculo parece imposible.

En Boca consideran que puede ser una buena chance para Pavón regresar a Boca para dar un nuevo salto a una liga más poderosa, sin embargo, por el delantero apenas apareció una oferta de Sporting Lisboa, de Portugal, en agosto último, aunque terminó como una consulta bastante informal. "De lo mío todavía no se arregló nada, no sé nada... Se va a arreglar al final de la temporada", apenas dijo Pavón cuando le consultaron hace unos días en los Estados Unidos. Y allí también presta atención el Consejo de Fútbol, ya que entienden que Galaxy no hará ningún esfuerzo por "jugadores de Guillermo".

Su representante Fernando Hidalgo dejó en claro que Pavón no tiene problemas en regresar, el propio delantero pedió en un posteo de Instagram que se alejen los fantasma de que no quiere retornar, Russo lo quiere para reemplazar a Villa... Todo parece dado para el retorno, aunque claro, Boca no quiere dejar de pensar en que si aparece una oferta por encima de los 12 millones de dólares, le dará vía libre al delantero. En cualquier caso, el cordobés es una pieza importante en la Ribera.

