Cristianinho, el hijo de Cristiano Ronaldo, anotó su primer gol en la selección Sub 16 de Portugal

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más destacados de todos los tiempos, todavía está en actividad, en Al Nassr de Arabia Saudita, pero a los 40 años empieza a saborear el fútbol desde otro perfil. El hijo mayor del crack portugués, Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, está empezando a transitar una carrera como futbolista y, tras debutar en la selección Sub 16 de Portugal en la Copa de las Federaciones, en Antalya, Turquía, hoy anotó su primer gol.

Cristiano Ronaldo Jr., con el número 23, celebrando con sus compañeros de la selección Sub 16 el primer tanto del triunfo ante Gales por 3-0 captura de tv

Actualmente en las divisiones inferiores de Al Nassr (y con el sueño de compartir el equipo con su papá antes de que se retire), Cristianinho es uno de los 22 jugadores elegidos por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para disputar la Copa de las Federaciones. En mayo pasado ya había actuado en el Torneo Vlatko Markovic, en Croacia, donde marcó un doblete en la final ante el país anfitrión (2-3) vistiendo el número 7, el mismo que identifica a su padre. El jueves pasado, en Antalya, debutó en la Sub 16 en el triunfo 2-0 sobre Turquía, el país anfitrión (ingresó sobre el final del encuentro y no tuvo demasiada participación). Pero este sábado subió otro escalón, marcando su primer gol en la selección.

El gol de Cristianinho

El tanto fue frente a Gales, en el triunfo por 3-0, con una definición de derecha con el primer palo del arquero, tras un veloz y precioso contrataque del equipo portugués. El gol fue a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0. “Filho de peixe, peixinho é”, publicó la cuenta de Instagram de la selección de Portugal, una frase que tiene un significado similar a “De tal palo tal astilla”. Cristianinho fue inmediatamente abrazado por la mayoría de sus compañeros, conocedores del significado que tiene semejante debut en la red rival. Salió en el segundo tiempo, a los 16 minutos.

Los partidos fueron seguidos de cerca por la abuela paterna de Cristianinho, Dolores Aveiro, que viajó a Turquía para acompañarlo. De hecho, en los entrenamientos previos a la competencia se la vio emocionada en la tribuna, mientras su nieto se movía en el campo de juego. “Estoy muy orgullosa de mi niño, que sigue los pasos de su padre representando a nuestra selección. La abuela estará ahí, apoyándote”, había escrito la mujer meses atrás en las redes sociales.

Nacido el 17 de junio de 2010 en la ciudad estadounidense de California, mientras Cristiano Ronaldo disputaba el Mundial de Sudáfrica, el joven heredó la pasión por el fútbol y la disciplina de su padre. Desde pequeño acompañó a CR7 en sus pasos por Real Madrid, Juventus y Manchester United, y fue entrenando en las academias juveniles de esos clubes antes de mudarse a Riad, donde la familia vive actualmente junto a Georgina Rodríguez, esposa argentina del astro portugués.

Cristiano Jr. y su padre, Cristiano Ronaldo, sueñan con jugar juntos en primera alguna vez

Cristiano Ronaldo Jr. mide 1,85 metros, es diestro y juega de delantero. Acostumbra arrancar por el sector izquierdo para encarar hacia el centro del ataque, un estilo de juego que, además, replica los primeros años de su padre en Manchester United. Está claro que las comparaciones suelen ser maliciosas y muchas veces no son productivas, pero la figura de Cristiano Ronaldo es tan poderosa que su hijo, lógicamente, tendrá que convivir con una mayor atención a la que recibirán sus compañeros del seleccionado.