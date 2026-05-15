Los tres futbolistas que jugarán su sexto Mundial y romperán un récord histórico

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el más grande de la historia, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones y 1.248 jugadores, 26 por cada país participante. Entre ellos, hay tres que buscarán romper el récord de participaciones en una Copa del Mundo, con seis cada uno: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Hasta el momento comparten la cantidad de asistencias ininterrumpidas con el alemán Lothar Matthäus, el brasileño Dani Alves y el mexicano Rafa Márquez, a quienes superarán en caso de ser citados.

El capitán de la selección argentina es, además, el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 26 (tres en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014 y Qatar 2022, y cuatro en Rusia 2018). Su camino comenzó en 2006, cuando debutó en la goleada 6 a 0 ante Serbia y Montenegro e hizo un gol a los 88′. Luego, en 2010 y bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, utilizó por primera vez la camiseta número 10 en una Copa del Mundo.

El gol de Messi frente a Serbia y Montenegro en su debut mundialista hace 20 años JUNG YEON-JE - AFP

La final perdida en 2014 ante Alemania representa el momento más doloroso de su carrera. En contrapartida, en Qatar 2022, alcanzó la gloria máxima bajo el mandato de Lionel Scaloni, al consolidarse como el emblema y la figura absoluta de un plantel campeón repleto de figuras incipientes. Ganó el Balón de Oro por segunda vez -el único en conseguirlo-, al igual que en Brasil 2014, y convirtió siete goles: dos en la etapa de grupos, uno en octavos, uno en cuartos, uno en la semifinal y dos en la final.

‘CR7′, por su parte, acumula 22 encuentros y ocho goles en sus cinco participaciones previas. Su debut también fue en Alemania 2006, edición donde marcó un tanto ante Irán y llegó hasta las semifinales, su mejor actuación colectiva hasta el momento. En Sudáfrica 2010, llegó a octavos con un solo gol frente a la débil Corea del Norte. Brasil 2014 fue su Mundial más difícil, dado que quedó eliminado en la primera ronda. En Rusia 2018 destaca como su mejor desempeño individual al anotar cuatro tantos, incluido un hat-trick ante España, aunque nuevamente se despidió en octavos. En Qatar 2022, sorpresivamente, terminó siendo suplente en octavos y cuartos.

Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia de Portugal; afrontaría su sexto Mundial con 41 años Armando Franca - AP

El caso del arquero mexicano es diferente. Desde 2006 en adelante siempre fue convocado, pero no siempre tuvo un rol protagónico. En sus primeras dos Copas del Mundo fue el tercer arquero del ‘Tri’ y no sumó minutos. En 2014 se consolidó como titular indiscutido y como aquellos típicos jugadores mundialistas que durante tres años “desaparecen del radar” y luego brillan en cada Copa del Mundo. Nunca llegó más allá de los octavos de final y, además, en Qatar 2022 se despidió en la etapa de grupos tras quedar tercero en la zona D por detrás de la Argentina y Polonia, y por delante de Arabia Saudita.