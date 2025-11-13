Cristiano Ronaldo absorbe la presión en el partido que puede clasificar a Portugal para el Mundial

Decidido a jugar el sexto Mundial, lo cual marcaría un récord individual de presencias, Cristiano Ronaldo se puso al frente del paso que le falta a Portugal para conseguir la clasificación en el partido de este jueves (16.45 de la Argentina; televisa ESPN) ante Irlanda en Dublín, por la quinta fecha del grupo F de las eliminatorias europeas. “El estadio [Aviva] me abucheará. Estoy acostumbrado, y la verdad es que espero que me silben. Quizá así les quite presión a los demás jugadores. Lo que más quiero es disfrutar. No es decisivo, pero casi; sabemos que con una victoria nos clasificamos. Queremos sentenciarlo ya”, expresó CR7 en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Portugal se asegurará el pasaje al Mundial en caso de lograr un triunfo sobre Irlanda o sumando dos puntos en las últimas dos fechas (el domingo próximo recibirá a Armenia). Tras una opaco rendimiento en Qatar 2022, cuando marcó un solo gol (de penal) y terminó ingresando desde el banco en los últimos dos encuentros, Cristiano recuperó su mejor versión en la selección con el entrenador Roberto Martínez, bajo cuya conducción lleva 25 goles en 28 cotejos y alcanzó el récord, con 40 tantos, de anotador histórico en las eliminatorias de cualquier continente.

“Estoy muy contento, viviendo un buen momento en la era Martínez, y quiero seguir así”, agregó Cristiano, que en febrero cumplirá 41 años. A medida que se hizo veterano, abandonó la banda izquierda y asumió la función de centro-delantero, acortó la distancia al arco.

Relajado, de buen humor, habló del otro tema que últimamente gira en torno de CR7, su cuenta regresiva hacia los 1000 goles. En 1296 partidos suma 953. En Al-Nassr, encuentra en el fútbol saudí las condiciones propicias para que su eficacia siga siendo alta (103 tantos en 116 encuentros). En la conferencia de prensa lo transportaron al sueño de conseguir el gol 1000 en la final del Mundial. Cristiano, que nunca se intimida ante los desafíos, respondió: “Has visto demasiadas películas [risa], sería demasiado perfecto. Volviendo a la realidad, todos estos datos me alegran. Una selección nunca depende de un solo jugador, pero me gusta marcar la diferencia con goles. Siempre es bueno hacer goles, esa es mi posición. Quiero jugar el próximo Mundial; si no, no estaría aquí. Pero vayamos paso a paso”.

Cristiano Ronaldo convierte un penal en el triunfo de Portugal en Budapest frente a Hungría por las eliminatorias; este jueves actuará en Dublín, donde espera ser silbado. Denes Erdos - AP

Sobre la carrera a los 1000 de CR7 opinó Carlo Ancelotti, que lo dirigió durante dos años en Real Madrid: “Cristiano es un profesional que ama al fútbol, siente pasión por este deporte. Seguro que llegará a los 1000 goles, pero cuando lo logre, que no se olvide de invitarme a la celebración de ese récord increíble”.

A más de dos décadas de su debut en la primera división de Sporting Lisboa, Cristiano respondió a la consulta sobre si ahora es más sencillo que antes convertir: “Marcar goles es lo más difícil del fútbol. Creo que fui inteligente al adaptarme al fútbol moderno, tanto física como mentalmente; a los diferentes clubes, a la selección nacional, a las distintas ligas. Creo que un jugador verdaderamente inteligente se adapta a las circunstancias del fútbol, ​​y así debe ser. Seguiré pensando así hasta que me retire. Hay que adaptarse; el fútbol no es el mismo que hace cinco años. Lo que distingue a los grandes jugadores es su inteligencia, su capacidad de razonamiento".

Buena sintonía entre Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez, entrenador de Portugal, bajo cuya dirección el atacante volvió a ofrecer una gran versión de sí. Matthias Schrader - AP

Al entrenador Martínez lo consultaron por su manera de gestionar el tramo final de la carrera de Cristiano en la selección y sobre si sentía una presión extra por ganar el que será el último Mundial del delantero. “Lo hemos hablado muchas veces. Para el cuerpo técnico, lo importante es ganar el próximo partido, para asegurar la clasificación. No se trata de pensar en que sea el último Mundial de un jugador, sino en los cinco que ya ha disputado. Hablé de esto el día del anuncio de la convocatoria. Casi se ha vuelto tabú hablar del Mundial y mirar hacia el futuro. Ahora hablamos de Irlanda y queremos jugar bien", respondió el entrenador.

Con contrato en Al-Nassr hasta 2027, Cristiano no ve cercano su retiro del fútbol: “La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando! Tengo 40 años, mi cuerpo está en buen estado y sigo marcando para ayudar a mi selección. Quiero seguir ganando títulos. Esta es mi vida".