Cristiano Ronaldo, con una lesión en el tendón de la corva: el parte médico de Al Nassr a 100 días del Mundial

Cristiano Ronaldo quedó al margen de la actividad de Al Nassr tras confirmarse una lesión en el tendón de la corva, sufrida en el encuentro ante Al Fayha el fin de semana. El club saudí emitió un parte médico oficial en el que precisó que el delantero comenzó un programa de rehabilitación y que su evolución será evaluada día a día, cuando faltan solo 100 días para el Mundial. La corva es la parte posterior de la rodilla, específicamente la zona hundida y articular donde la pierna se dobla.

En paralelo, la institución difundió imágenes del futbolista en el gimnasio hoy, para desmentir versiones que señalaban una presunta salida de Arabia Saudita en medio del clima de tensión regional.

El comunicado detalló que el diagnóstico se realizó luego de estudios complementarios efectuados tras el partido disputado el 28 de febrero, en el que salió a los 81 minutos, luego de errar un penal. En el parte, Al Nassr informó: “Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día”. La institución evitó precisar plazos de recuperación y no especificó el grado de la afección.

En un primer momento, el entrenador Jorge Jesús había atribuido la sustitución del capitán a una fatiga muscular. Tras la victoria 3-1, el técnico explicó: “Sintió fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará. Pero lo que sintió fue solo fatiga muscular”. Sin embargo, los exámenes posteriores confirmaron una afección en la zona posterior de la rodilla, entre el muslo y la pierna, que obligará al atacante a detener su actividad competitiva.

Al Nassr no informó el plazo estimado de recuperación. La ausencia del goleador impacta en un tramo decisivo de la Saudi Pro League, cuando el equipo sostiene la pelea por el título con Al Ahli y Al Hilal, a dos y tres puntos de distancia respectivamente, con solo 10 fechas en juego. El conjunto de Riad tiene previsto recibir a Neom en la próxima jornada, aunque deberá afrontar ese compromiso sin su principal figura.

Cristiano Ronaldo realizó gimnasio hoy, según se pudo ver en las imágenes oficiales del club

La lesión también condiciona la planificación del seleccionado de Portugal, que programó amistosos frente a México, el 28 de marzo, y ante Estados Unidos, el 31, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. La disponibilidad de CR7 dependerá de la respuesta física en las próximas semanas, ya que el cuerpo médico evaluará su estado de forma cotidiana.

La lesión surge en medio de versiones que circularon en las últimas horas, que indicaban que el delantero había abandonado Arabia Saudita a raíz de la situación geopolítica en la región. Las especulaciones se apoyaron en movimientos de su avión privado y en la incertidumbre que rodea a las competiciones deportivas en Medio Oriente. Frente a ese escenario, Al Nassr publicó fotografías del plantel en el gimnasio, entre ellas del propio Cristiano Ronaldo, con el objetivo de llevar tranquilidad y ratificar su permanencia en el país.

La institución no hizo referencia directa a los rumores, pero la difusión de las imágenes funcionó como respuesta implícita. Fuentes cercanas a su familia confirmaron al diario AS que el jugador sigue en Arabia.

La lesión del atacante llega en un momento complicado para el fútbol en Oriente Medio. El conflicto entre Irán y EE.UU.-Israel ha provocado que los grupos de Champions y Champions 2 de Asia estén aplazados por tiempo indeterminado. La Liga Saudí continúa en marcha, aunque una posible escalada de la violencia congelaría también la competición doméstica.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene un rol central tanto en el campeonato local, en el que lleva 21 goles en 22 partidos, como en la estructura deportiva de Al Nassr desde su llegada en 2023. Su historial reciente muestra escasas ausencias por lesión, lo que convierte este contratiempo en un episodio poco habitual dentro de su estadía en la liga saudí.

Mientras la competencia doméstica sostiene su calendario pese al contexto regional, el foco inmediato pasa por la evolución clínica del atacante. El club optó por la prudencia y evitó precisar tiempos, a la espera de observar la respuesta del tendón afectado. En carrera hacia su objetivo por los 1000 goles, la incógnita de cuándo podrá volver a competir queda abierta.