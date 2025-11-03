Cristiano Ronaldo le respondió a Wayne Rooney, que dijo que Messi es mejor que él

Camino a los 41 años (los cumplirá el 5 de febrero), Cristiano Ronaldo sigue viviendo la histórica rivalidad con Lionel Messi con el mismo orgullo y sentido competitivo que signaron su admirable carrera. Ambos ya no compiten por el Balón de Oro (ocho para Leo, cinco para el portugués) ni por el The Best de la FIFA, pero desde ligas menores como la saudí y la MLS sostienen ya en la veteranía una vigencia que los encamina al Mundial 2026, donde la presencia de los dos establecería un nuevo récord, ahora compartido: el de los primeros futbolistas en disputar seis mundiales.

Durante casi dos décadas se alimentó el debate sobre quién es el mejor de los dos. Las opiniones combinan los gustos futbolísticos y los impresionantes datos individuales. Mientras Messi casi siempre le rehuyó a la disyuntiva de la comparación, Cristiano suele ser menos pudoroso y cada tanto le gusta proclamarse como alguien superior al rosarino. En algo coinciden: cada uno vio en los méritos del otro, un estímulo para exigirse y no bajarse del primer nivel internacional. Se retroalimentaron constantemente con la amplificación que dio el clásico Barcelona-Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi se saludan la última vez que se cruzaron en una cancha, en enero de 2023, cuando PSG disputó un amistoso en Arabia Saudita

Cristiano suele concederle entrevistas al periodista Piers Morgan. Se siente a gusto y da respuestas que muchas veces llevan el tono y el contenido de las confesiones. Este martes 4 se emitirá la entrevista completa, para cuya promoción se eligió como gancho una frase del portugués sobre Messi. En su cuenta de X, Cristiano promocionó especialmente la nota con definiciones sugerentes: “Sin filtros. Sin guiones. Solo nosotros”.

Antes del Mundial 2022, Cristiano le había otorgado una entrevista a Morgan, en la que dejó una predicción (“es una buena oportunidad para hacerle un jaque mate a Messi”) que luego no se cumplió. El portugués marcó solo un gol, de penal, y fue suplente en octavos y cuartos de final, etapa en la que Portugal fue eliminado en los cuartos de final.

El astuto Morgan se valió de una expresión de Wayne Rooney, excompañero de Cristiano en Manchester United, para tocarle el orgullo. “Wayne Rooney, una persona que no te odia, ha dicho que Leo Messi es mejor que tú...“, le dijo el entrevistador, a manera de dejarle la pelota picando. Y CR7 fue tan contundente como intenta serlo en la cancha: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde. No me supone ningún problema lo que dijo Wayne”. Quizá la aclaración de la humildad no era necesaria, ya que Cristiano nunca consideró que la modestia fuera una postura aconsejable para sentirse el N° 1.

Habrá que esperar la entrevista completa para saber si el portugués se explayó más sobre el clásico personal que mantiene con Messi. Quizá sustente su posición en su marcha a los 1000 goles (lleva 952) entre clubes y selección, una cifra que se ufana de ser verificable, a diferencia de los más de 1000 goles de Pelé, registro rodeado del mito que le contabilizaron hasta los que marcó mientras cumplía con el servicio militar.

Cristiano Ronaldo, en Al Nassr, donde va en busca de los 1000 goles en su carrera entre clubes y la selección FAYEZ NURELDINE� - AFP�

“La gente, especialmente mi familia, dice: ‘Es hora de que te detengas. Ya lo lograste todo. ¿Por qué querés marcar mil goles?’ Pienso que todavía estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección nacional, y ¿por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, estaré satisfecho, porque lo di todo", expresó a principios de octubre, cuando recibió en su país el premio Prestige en los Portugal Football Globes. “No es un premio del final de carrera. Me gusta ganar, ayudar a las generaciones más jóvenes, y ellos también me ayudan a mantener mi nivel. Eso es lo que me emociona: competir con los más jóvenes. Todavía tengo pasión por esto", agregó.

En el historial de la Champions League, Cristiano supera a Leo por 11 goles (140 contra 129). En cantidad de trofeos por equipos, Messi lo aventaja por diez (46 contra 36), entre los cuales hay uno que es el más distintivo: la Copa del Mundo 2022.

Cristiano Ronaldo se encamina a disputar con Portugal su sexto Mundial Armando Franca� - AP�

Hace menos de un mes, un reporte de Bloomberg señaló que Cristiano se convirtió en el primer futbolista en actividad en ser billonario, tras firmar a comienzos de este año una extensión de su contrato con Al Nassr por 400 millones de dólares, además de sus contratos publicitarios con marcas como Armani y Nike. En el encuentro con Morgan, Cristiano se refirió con humor a su holgada situación económica: “Eso no es cierto... yo me convertí en multimillonario hace muchos años”.

Cristiano responderá por qué no asistió al funeral de Diogo Jota, el compañero de la selección que perdió la vida en un accidente de tránsito. También abordará temas familiares, con una mención para su pareja Georgina Rodríguez: “Sabía que era la mujer de mi vida”. Y se animó a aventurar cómo será el día de su retiro: “Probablemente, lloraré”. Cristiano fue dejando varios títulos para un desarrollo que se conocerá en las próximas horas.