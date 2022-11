Cristiano Ronaldo sigue sumando controversias: ahora Manchester United removió un mural con la imagen del futbolista en Old Trafford

escuchar

La bomba de tiempo que significaba la presencia de Cristiano Ronaldo en Manchester United explotó finalmente en estos días, a partir de una entrevista que el astro portugués dio al periodista televisivo Piers Morgan. Allí, el delantero se despachó con todo acerca de la actualidad, en la que se encuentra marginado del primer equipo inglés, y no tuvo empacho en cuestionar duramente al entrenador, Erik Ten Hag, y a los directivos del club, a quienes acusó de estar forzándolo a irse.

“No solamente el técnico me está forzando, sino también dos o tres personas del club”, declaró CR7. “¿Te refieres a posiciones jerárquicas?”, lo consultó Morgan. “Sí, me siento traicionado”, respondió. Y agregó: “No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”.

A partir de estas declaraciones, en Manchester se vivió como un verdadero tembladeral, y las autoridades del United empezaron a tomar cartas en el asunto. Por lo pronto, llamó la atención hoy la presencia de obreros en las afueras del estadio Old Trafford, con una grúa que utilizaron para retirar un ploteo con una gigantografía del portugués, que jugó seis temporadas exitosísimas en el club del norte de Inglaterra entre 2003 y 2009, y al que volvió el año último como un hijo pródigo. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, este regreso no fue lo que se esperaba. Y el técnico neerlandés fue el que terminó de hacer explotar todo por los aires al no darle demasiados minutos. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, disparó Cristiano.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022

Y luego le apuntó a la institución: “Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”. Pues bien, el club empezó a tomar cartas en el asunto. Primero lo hizo con un comunicado escueto desde su página oficial: “Manchester United toma nota de la cobertura mediática en relación con una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro objetivo sigue siendo preparar la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los aficionados”. Y la segunda acción contundente fue retirar la gigantografía de Old Trafford. Estas son señales claras que hacen creer que después de su compromiso en el Mundial con el seleccionado de Portugal no volverá a pisar Manchester.

Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo, una relación rota Matthew Ashton - AMA - Getty Images Europe

¿Tensión en Portugal?

Las tensiones con Cristiano Ronaldo no se circunscriben solo a su actualidad en Manchester United. En las últimas horas, circularon videos de la cotidianeidad del seleccionado de Portugal en el reencuentro del plantel, y en unas imágenes se vio al astro en una extraña interacción con su compañero en el United Bruno Fernandes. Un saludo frío del mediocampista disparó mil y un rumores acerca del clima que se vive en la delegación lusa. Pese a ello, el volante Joao Mario intentó desactivar los rumores y dijo que todo se trataba de una broma que no había sido captada por la cámara y que terminó sacada de contexto.

Para colmo de males, CR7 sufrió una indisposición gástrica que le impidió participar de un entrenamiento y que también lo marginará del último amistoso del seleccionado del DT Fernando Santos antes del debut en el Mundial de Qatar 2022: este jueves, frente a Nigeria, en Lisboa.

La Federación de Fútbol de Portugal anució el motivo por el cual el delantero del Manchester United se perdió la práctica del día, mientras que el DT Fernando Santos anticipó su ausencia en el duelo de preparación de mañana ante Nigeria en el estadio Alvalade, la casa del Sporting de Lisboa.

